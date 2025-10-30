В Одессе памятник Пушкину, который должны демонтировать, закрыли деревянными плитами — фото

В Одессе памятник Пушкину закрыли деревянными плитами (Фото: Суспільне Одеса)

В Одессе сотрудники коммунальных служб закрыли памятник российскому поэту Александру Пушкину в центре города деревянными плитами.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета на запрос hromadske.

«Согласно распоряжению главы областной военной администрации [Олега Кипера] памятник убрали из публичного обзора», — говорится в ответе.

В общественной организации Деколонизация. Украина возмущаются, почему памятник закрыли, а не демонтировали.

«Что мешает выполнить распоряжение главы облгосадминистрации от июля 2024 года. Это не демонтаж. Это сохранение от патриотической общественности, которая стремится к его сносу», — заявили там.

В 2024 году по распоряжению ОВА в Одессе планировали демонтировать и перенести сразу 19 памятников, среди которых и бюст поэта.

Однако с властями во главе с бывшим мэром Геннадием Трухановым Пушкина не снесли.

