В Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину

23 декабря, 14:42
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Для демонтажа памятник Пушкину разрезали пополам (Фото:Скриншот видео Роман Кличук/Telegram)

Для демонтажа памятник Пушкину разрезали пополам (Фото:Скриншот видео Роман Кличук/Telegram)

В пятницу, 23 декабря, в Черновцах демонтировали последний памятник российскому поэту Александру Пушкину в рамках дерусификации.

Об этом сообщил мэр города Роман Кличук в своем Facebook.

«Последовательно избавляемся от советского хлама. В этот раз под демонтаж попал уже последний памятник „великому руzzzкому поэту“ Пушкину», — отметил он.

Видео дня

Кличук также показал видео демонтажа. Для этого памятник Пушкину разрезали на части.

https://www.facebook.com/klichuk.roman/videos/942522186717211

С начала полномасштабного вторжения России в Украине начали менять названия улиц и других объектов, связанных с Россией и советским прошлым. Также в ряде городов демонтируют памятники российским деятелям.

Было решено демонтировать в рамках дерусификации памятник российской императрице Екатерине ІІ в Одессе.

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9 ноября бюст Пушкина демонтировали в центре Харькова. 11 ноября от памятника российскому поэту избавились в центре Житомира.

17 ноября от одного из памятников Пушкину избавились в Черновцах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черновцы Пушкин Дерусификация

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