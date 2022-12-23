В Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину
Для демонтажа памятник Пушкину разрезали пополам (Фото:Скриншот видео Роман Кличук/Telegram)
В пятницу, 23 декабря, в Черновцах демонтировали последний памятник российскому поэту Александру Пушкину в рамках дерусификации.
Об этом сообщил мэр города Роман Кличук в своем Facebook.
«Последовательно избавляемся от советского хлама. В этот раз под демонтаж попал уже последний памятник „великому руzzzкому поэту“ Пушкину», — отметил он.
Кличук также показал видео демонтажа. Для этого памятник Пушкину разрезали на части.
С начала полномасштабного вторжения России в Украине начали менять названия улиц и других объектов, связанных с Россией и советским прошлым. Также в ряде городов демонтируют памятники российским деятелям.
Было решено демонтировать в рамках дерусификации памятник российской императрице Екатерине ІІ в Одессе.
9 ноября бюст Пушкина демонтировали в центре Харькова. 11 ноября от памятника российскому поэту избавились в центре Житомира.
17 ноября от одного из памятников Пушкину избавились в Черновцах.