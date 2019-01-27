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Аномалия или закономерность

Памятник полководцу Суворову из Киева отправят в Швейцарию

27 января, 14:20
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Цей матеріал також доступний українською

memory.gov.ua

Суворов подавлял украинских повстанцев в XVIII в.

Памятник русскому полководцу Александру Суворову, который демонтировали со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, отправят в Швейцарию.

Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти.

"29 января запланирована встреча представителей Министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии в Украине. По предварительной договоренности памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова", - говорится в сообщении.

По информации Института, русский полководец Суворов был непосредственным участником подавления Колиивщины - казацко-крестьянского восстания на Правобережной Украине 1768-1769 годов.

Суворов причастен к уничтожению части ногайцев - народа, который в XVIII в. населял земли Северного Причерноморья - территории южных областей современной Украины. В 1794 г. возглавляемый Суворовым российский карательный корпус подавил польское освободительное восстание во главе с Тадеушем Костюшко.

Теги:   Киев Памятники Украинский институт национальной памяти

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Памятник полководцу Суворову из Киева отправят в Швейцарию
3347