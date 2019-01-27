Памятник полководцу Суворову из Киева отправят в Швейцарию
Памятник русскому полководцу Александру Суворову, который демонтировали со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, отправят в Швейцарию.
Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти.
"29 января запланирована встреча представителей Министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии в Украине. По предварительной договоренности памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова", - говорится в сообщении.
По информации Института, русский полководец Суворов был непосредственным участником подавления Колиивщины - казацко-крестьянского восстания на Правобережной Украине 1768-1769 годов.
Суворов причастен к уничтожению части ногайцев - народа, который в XVIII в. населял земли Северного Причерноморья - территории южных областей современной Украины. В 1794 г. возглавляемый Суворовым российский карательный корпус подавил польское освободительное восстание во главе с Тадеушем Костюшко.