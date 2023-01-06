В Днепре демонтировали памятник Ломоносову

6 января, 16:31
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Демонтаж памятника Ломоносову в Днепре, 6 января (Фото:Суспільне.Дніпро)

Демонтаж памятника Ломоносову в Днепре, 6 января (Фото:Суспільне.Дніпро)

В пятницу, 6 января, в Днепре демонтировал памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову.

Об этом сообщает Суспільне.

Памятник снесли с помощью спецтехники, остался только постамент.

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Также сообщается, что памятник отвезут на одно из коммунальных предприятий города. Журналисты не уточняют, на какое именно предприятие, однако ранее мэр Днепра Борис Филатов говорил, что все демонтированные памятники будут отвозить на КП Зооконтроль.

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Демонтаж памятника Ломоносову (Фото: Суспільне.Дніпро)
Демонтаж памятника Ломоносову / Фото: Суспільне.Дніпро

4 января в Днепре демонтировали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину, более известный как танк. Также в городе был демонтирован памятник Герою Советского Союза Александру Матросову.

В Днепре продолжают сносить памятники, которые связаны с историей РФ или СССР. Так, 26 декабря демонтировали памятники российскому писателю Максиму Горькому и советскому летчику Валерию Чкалову.

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16 декабря в городе уже демонтировали памятники Александру Пушкину и Володе Дубинину.

В общей сложности горсовет принял решение демонтировать около 10 монументов, связанных с РФ и СССР, в том числе памятники Александру Булыгину, Михаилу Ломоносову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину и Александру Матросову.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Демонтаж Снос памятников Город Днепр

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