«Объявим конкурс». Памятник Екатерине II в Одессе превратят в арт-объект 30 декабря, 00:27 Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе, 29 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В Одесском художественном музее заявили, что статую российской императрицы Екатерины II превратят в арт-объект. Об этом сообщает издание Думская со ссылкой на директора департамента по научной и экспозиционной работе музея Кирилла Липатова.

Липатов рассказал, что оригинальные статуи де Рибаса, де Воллана, Потемкина и Зубова будут храниться в здании музея. Статую Екатерины, которую отлили 15 лет назад «с некоторыми отличиями от оригинала 1900 года», в музее хотят превратить в арт-объект.



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«Мы еще не знаем, что из этого получится. Будет объявлен конкурс. Все желающие смогут предложить свои креативные идеи, лучшую из которых мы воплотим в жизнь», — заявил он.

В музее также сказали, что судьбу статуи Суворова — копии памятника, изготовленного 100 лет назад — определят позже.

Памятник основателям Одессы, как официально называется монумент, изображает российскую императрицу Екатерину II и ее «сподвижников» — это Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.



Изначально монумент был сооружен в 1900 году, в 1920-м его демонтировали, а в 2007 году — восстановили. Постамент и фигуру императрицы создали заново, а фигуры ее соратников перенесли из Одесского художественного музея, где они хранились. Тогдашний президент Виктор Ющенко выступал против восстановления памятника, отмечая, что именно при Екатерине II произошло окончательное поглощение Украины Российской империей и была уничтожена Запорожская Сечь.

После того, как петиция с призывом снести памятник Екатерине II набрала более 25 тысяч подписей, президент Владимир Зеленский передал обращение в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть в соответствии с компетенцией.

Власти Одессы организовали специальное голосование о судьбе памятника на платформе Социально активный гражданин. 5 ноября Одесский городской совет и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили о завершении голосования, согласно которому большинство проголосовавших одесситов (50,2%) поддержали идею демонтажа монумента с Екатерининской площади.

В ночь на 29 декабря памятник демонтировали, на его месте установили украинский флаг.