В ОП показали процесс сноса памятника Екатерине II в Одессе 29 декабря, 00:23 Демонтаж памятника Екатерине II (Фото:t.me/tymoshenko_kyrylo)

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко показал фото и видео процесса сноса памятника Екатерине II в Одессе. Демонтаж начали днем в среду, 28 декабря.

В среду, 30 октября, горсовет Одессы поддержал демонтаж памятника Основателям Одессы, частью которого также является статуя русской императрицы Екатерины II.

Мэр Одессы Геннадий Труханов напомнил, что есть предложение создать в городе парк имперского прошлого. Именно туда могут потом переместить и памятник Екатерине II.

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Памятник основателям Одессы, как официально называется монумент, изображает российскую императрицу Екатерину II и ее сподвижников — Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов. Сначала монумент был построен в 1900 году, в 1920-м его демонтировали, а в 2007 году - восстановили.

После того как петиция с призывом снести памятник Екатерине II набрала более 25 тысяч подписей, президент Владимир Зеленский передал обращение в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть в соответствии с компетенцией.

Президент отметил важность защиты национальных интересов, а именно — очищение общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, «закрепляющего в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы».

В сентябре памятник дважды был облит красной краской , а ранее на постаменте монумента оставили надпись «Екатерина=Путин», выполненный красной краской. 2 ноября на голову русской императрицы надели красный колпак , а в правую руку уложили веревку с петлей для повешения.

Власти Одессы организовали специальное голосование о судьбе памятника на платформе Социально активный гражданин 5 ноября Одесский городской совет и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили о завершении голосования, согласно которому большинство проголосовавших одесситов (50,2%), поддержали идею демонтажа монумента с Екатерининской площади.