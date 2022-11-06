По примеру российских солдат. Памятник Екатерине II в центре Одессы замотали в «черный пакет»

6 ноября, 15:17
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У символа российского империализма появились новые смыслы (Фото:t.me/xydessa)

У символа российского империализма появились новые смыслы (Фото:t.me/xydessa)

Скандальный памятник российской императрице Екатерине II в центре Одессы замотали в некое подобие «мешка для трупов».

Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили пользователи соцсетей.

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На обнародованном фото видно пока еще стоящий на постаменте монумент, который уже замотали в черный полиэтилен.

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Связано ли такое внешнее преобразование памятника Екатерине II с планами по его демонтажу, пока неизвестно.

Впрочем, возникшее в результате этого сходство данного символа российского империализма с ликвидированными в Украине военнослужащими РФ уже предало ему новые, более актуальные смыслы.

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Накануне стало известно, что большая часть жителей Одессы высказалась за снос памятника.

После этого мэр города Геннадий Труханов, который ранее всячески защищал данный монумент и даже выделил на его охрану более 2 млн гривен бюджетных средств, заявил, что во время голосования по этому вопросу в горсовете также поддержит решение о демонтаже.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Одесса Российская агрессия Памятники Российские военные Война России против Украины

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