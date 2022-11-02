В Одессе памятник Екатерине II нарядили в палача — видео

2 ноября, 11:04
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Присутствие в Одессе символа российского империализма вызывает возмущение украинцев (Фото:t.me/ssternenko)

Присутствие в Одессе символа российского империализма вызывает возмущение украинцев (Фото:t.me/ssternenko)

Неизвестные нарядили памятник Екатерине II в центре Одессы в палача.

Соответствующее фото в среду, 2 ноября, обнародовал у себя в Telegram-канале украинский блогер Сергей Стерненко.

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На нем видно, что на голову российской императрицы надели красный колпак, а в правую руку вложили веревку с петлей для повешения.

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При этом ранее памятник был облит красной краской, символизирующей кровь украинцев на ее руках, а на его постаменте оставили надпись «Екатерина=Путин».

Кроме того, украинцы регулярно выступают с инициативой по сносу данного символа российского империализма, однако мэр Одессы Геннадий Труханов, которого обвиняют в симпатиях к РФ, этому всячески противится.

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Более того, он выдели на вооруженную охрану памятника Екатерине II более 2 млн гривен бюджетных средств, что вызвало среди украинцев еще больше возмущений.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Одесса Российская агрессия Памятники Палач Геннадий Труханов Война России против Украины

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