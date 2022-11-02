В Одессе памятник Екатерине II нарядили в палача — видео
Присутствие в Одессе символа российского империализма вызывает возмущение украинцев (Фото:t.me/ssternenko)
Неизвестные нарядили памятник Екатерине II в центре Одессы в палача.
Соответствующее фото в среду, 2 ноября, обнародовал у себя в Telegram-канале украинский блогер Сергей Стерненко.
На нем видно, что на голову российской императрицы надели красный колпак, а в правую руку вложили веревку с петлей для повешения.
При этом ранее памятник был облит красной краской, символизирующей кровь украинцев на ее руках, а на его постаменте оставили надпись «Екатерина=Путин».
Кроме того, украинцы регулярно выступают с инициативой по сносу данного символа российского империализма, однако мэр Одессы Геннадий Труханов, которого обвиняют в симпатиях к РФ, этому всячески противится.
Более того, он выдели на вооруженную охрану памятника Екатерине II более 2 млн гривен бюджетных средств, что вызвало среди украинцев еще больше возмущений.