Одесский исполком поддержал демонтаж памятника Екатерине II 24 ноября, 16:50 Памятник Екатерине II (на фото снимок 6 ноября) (Фото:Суспільне Одеса)

Исполком Одесского городского совета в четверг, 24 ноября, поддержал проект решения о демонтаже и переносе памятника Екатерине II. Об этом сообщается в Telegram-канале горсовета.

«Члены исполкома поддержали проект решения о демонтаже и переносе памятника Основателям Одессы», — сказано в сообщении.



Как уточняет Суспільне, после этого вопрос вынесут на голосование депутатам горсовета 30 ноября.

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Памятник основателям Одессы, как официально называется монумент, изображает российскую императрицу Екатерину II и ее «сподвижников» — это Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов. Изначально монумент был сооружен в 1900 году, в 1920-м его демонтировали, а в 2007 году — восстановили.



После того, как петиция с призывом снести памятник Екатерине II набрала более 25 тысяч подписей, президент Владимир Зеленский передал обращение в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть в соответствии с компетенцией.

В сентябре памятник дважды был облит красной краской, а до этого на постаменте монумента оставили надпись «Екатерина=Путин», выполненную красной краской. 2 ноября на голову российской императрице надели красный колпак, а в правую руку вложили веревку с петлей для повешения.

Власти Одессы организовали специальное голосование о судьбе памятника на платформе Социально активный гражданин. 5 ноября Одесский городской совет и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили о завершении голосования, согласно которому большинство проголосовавших одесситов (50,2%) поддержали идею демонтажа монумента с Екатерининской площади.