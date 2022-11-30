Горсовет Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II 30 ноября, 12:18 Памятник Основателям Одессы с Екатериной II перенесут в музей (Фото:Jean & Nathalie/Flickr)

В среду, 30 октября, горсовет Одессы поддержал демонтаж памятника Основателям Одессы, частью которого также является статуя российской императрицы Екатерины II.

Такое решение было принято на заседании, его поддержали 43 депутата.

Как сообщили в пресс-службе местного горсовета в Telegram, было принято решение о демонтаже и переносе памятника.

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Аналогическое решение приняли в отношении памятника российскому полководцу Александру Суворову.

Как сообщает Суспільне, во время заседания горсовета мэр Одессы Геннадий Труханов напомнил, что есть предложение создать в городе парк имперского прошлого. Именно туда могут со временем переместить и памятник Екатерине II.

Пока его передадут на временное хранение. Согласно поправке, внесенной в законопроект, памятник перенесут в музей.

Памятник основателям Одессы, как официально называется монумент, изображает российскую императрицу Екатерину II и ее «сподвижников» — это Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов. Изначально монумент был сооружен в 1900 году, в 1920-м его демонтировали, а в 2007 году — восстановили.

После того, как петиция с призывом снести памятник Екатерине II набрала более 25 тысяч подписей, президент Владимир Зеленский передал обращение в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть в соответствии с компетенцией.

В сентябре памятник дважды был облит красной краской, а до этого на постаменте монумента оставили надпись «Екатерина=Путин», выполненную красной краской. 2 ноября на голову российской императрице надели красный колпак, а в правую руку вложили веревку с петлей для повешения.

Власти Одессы организовали специальное голосование о судьбе памятника на платформе Социально активный гражданин. 5 ноября Одесский городской совет и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили о завершении голосования, согласно которому большинство проголосовавших одесситов (50,2%) поддержали идею демонтажа монумента с Екатерининской площади.

