Екатерина ІІ в Одессе. Большинство участников голосования поддержали демонтаж памятника 5 ноября, 12:49 Памятник императрице Екатерине II в Одессе (Фото:Jean & Nathalie/flickr)

Большинство участников голосования по судьбе памятника российской императрице Екатерине II — 50,2% — поддержали его демонтаж с Екатерининской площади в Одессе.

Об этом сообщил Одесский городской совет.

Проголосовать можно было на странице общественных обсуждений. За сохранение памятника на своем месте высказались 44,5%. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что вопрос демонтажа будет вынесен на ближайшую сессию горсовета.

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«Лично я буду голосовать „за“ демонтаж памятника и перенос его в парк имперского и советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка — в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства», — заявил он.

Ранее Труханов последовательно выступал против сноса памятника Екатерине II, а комментируя призывы и петиции о демонтаже, заявил, что поддерживает создание паркового комплекса «имперского и советского прошлого».

В августе президент Украины Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.