В Харькове снесли памятник Александру Невскому — видео
Памятник свалили с помощью троса и грузовика (Фото:Скриншот видео Объектив Харьков)
В четверг, 19 мая, в Харькове снесли памятник канонизированному РПЦ князю Александру Невскому на улице Академика Павлова.
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Соответствующие фото и видео были опубликовано очевидцами в соцсетях.
На них видно, как группа людей в военной форме привязала к монументу трос, после чего с помощью грузовика свалила его с постамента, в результате чего Невский совершил кувырок и рухнул на землю.
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