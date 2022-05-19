В Харькове снесли памятник Александру Невскому — видео

19 мая, 12:21
Цей матеріал також доступний українською
Памятник свалили с помощью троса и грузовика (Фото:Скриншот видео Объектив Харьков)

Памятник свалили с помощью троса и грузовика (Фото:Скриншот видео Объектив Харьков)

В четверг, 19 мая, в Харькове снесли памятник канонизированному РПЦ князю Александру Невскому на улице Академика Павлова.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Соответствующие фото и видео были опубликовано очевидцами в соцсетях.

На них видно, как группа людей в военной форме привязала к монументу трос, после чего с помощью грузовика свалила его с постамента, в результате чего Невский совершил кувырок и рухнул на землю.

Видео дня
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Памятники Харьков Александр Квасьневский Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X