В Харькове снесли памятник Александру Невскому — видео 19 мая, 12:21 Цей матеріал також доступний українською Памятник свалили с помощью троса и грузовика (Фото:Скриншот видео Объектив Харьков)

В четверг, 19 мая, в Харькове снесли памятник канонизированному РПЦ князю Александру Невскому на улице Академика Павлова.

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Соответствующие фото и видео были опубликовано очевидцами в соцсетях.

На них видно, как группа людей в военной форме привязала к монументу трос, после чего с помощью грузовика свалила его с постамента, в результате чего Невский совершил кувырок и рухнул на землю.

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