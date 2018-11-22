Стирая память. Самые громкие скандалы вокруг символов Майдана

Оригинал одного из граффити на улице Грушевского, которые были уничтожены в 2017 году

21 ноября возле Дома профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами, протестующими против открытия в здании ресторана быстрого питания.

Несколько участников противостояния были задержаны, но вскоре отпущены полицией. Это уже не первый случай общественных протестов из-за попыток открыть кафе и рестораны в Доме профсоюзов.

НВ рассказывает о подробностях инцидента и напоминает о других скандалах последних лет, вспыхнувших вокруг символов Революции достоинства и мест гибели людей в ходе событий зимы 2013-2014 годов.

Рестораны и кафе в Доме профсоюзов

В день пятой годовщины начала Революции достоинства, 21 ноября 2018 года, в Доме профсоюзов на главной площади Киева открыли ресторан быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken) – сеть специализируется на блюдах из жареной курятины.

Фаст-фуд открылся на первом этаже обновленного здания, которое существенно пострадало из-за пожара в феврале 2014 года. Тогда в Доме профсоюзов размещался штаб активистов Майдана и один из медпунктов. Огонь охватил здание в ночь на 19 февраля, во время наиболее ожесточенного противостояния "майдановцев" с правоохранителями. Большинство людей, включая раненых, из здания удалось эвакуировать, однако впоследствии на этажах были найдены несколько обгоревших тел.

С тех пор продолжалась реконструкция здания – лишь весной 2018 года с Дома профсоюзов сняли баннер, закрывавший его обгоревший фасад. А теперь в нем появился фаст-фуд.

Уже к вечеру 21 ноября возле нового заведения собрались активисты, считающие морально недопустимым его открытие – прежде всего члены праворадикальной организации С14. Они разрисовали стены ресторана надписями (People died here – "Здесь погибли люди"; "Где ваша совесть?", "Где ваше достоинство?").

Прибывшая на акцию полиция, по словам протестующих, задержала около семи человек. Кроме того, адвокат Маси Найем, приехавший к Дому профсоюзов по просьбе своего клиента - координатора С14 Сергея Мазура – заявил, что полицейские применили против него спецсредства.

"Полиция решила тянуть участников акции в машину патрульной полиции. Я попросил этого не делать. Началась толкотня и полицейские пшикнули мне в лицо газовым баллончиком. Попали мне в лицо и глаза. Будем писать заявление", - рассказал Найем.

У Києві біля Будинку профспілок члени праворадикальної організації С14 влаштували акцію проти відкриття кафе, є затримані pic.twitter.com/PlC4SeBtrW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 ноября 2018 г.

На следующий день пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик заявила, что все задержанные были вскоре освобождены. "Установили анкетные данные, отобрали объяснения и отпустили", - сказала она.

Кроме того, столичная полиция начала служебное расследование по факту применения слезоточивого газа и призвала решать вопрос о функционировании ресторана "в правовом поле".

За последние пять лет вокруг Дом профсоюзов уже несколько раз разгорались подобные скандалы. Осенью 2015 года рядом со зданием пытались открыть ресторан сети L'kafa (пристройка по адресу Крещатик, 16 вплотную примыкала к Дому профсоюзов). Тогда активисты и многие представители общественности также выступили против, в то время как собственники заведения утверждали, что его местонахождение не имеет связи с расположением штаба Майдана.

От причастности к его открытию открестились как киевская мэрия, так и Федерация профсоюзов, которая управляет зданием. После скандала кафе закрыли, однако позже на его месте появилось еще несколько заведений.

В марте 2016-го там повесили вывеску Кафе на Майдане. Открыться оно не успело – на фоне новой волны протестов столичные власти признали заведение и его вывеску незаконными.

Шутки с таким названием [речь о кафе Каратель] и тематикой неуместны - идет война и гибнут люди. Немного перешутили

Однако в апреле 2016-го в здании таки открыли кафе-клуб Каратель, которое позиционировало себя как место встреч ветеранов АТО – его меню и атрибутика были разработаны в соответствующем стиле (блюда под названием "ополченцы-гриль" и "вежливые люди"), стены декорировали камуфляжем и маскировочной сеткой, а внутри расположили "парковку для рабов" с наручниками и ошейником.

Этот ресторан раскритиковали не только за месторасположение, но и за неуместный юмор. "Это попытка подражания львовскому ресторану Криївка, но там больше самоиронии. Сейчас же шутки с таким названием и тематикой неуместны - идет война и гибнут люди. Немного перешутили", - говорил тогда политолог Владимир Фесенко.

В июле 2016-го, спустя несколько месяцев работы клуба Каратель, столичная власть решила закрыть его и демонтировать пристройку к Дому профсоюзов, в которой расположился ресторан – ее признали незаконной. Во время демонтажа произошли столкновения и потасовка между противниками кафе и группой людей, выступивших против его закрытия. Народный депутат Семен Семенченко, тогда заявлял, что последних привезли из Луганской области и заплатили по 1 тыс. грн, чтобы они защищали заведение. В итоге из здания их вывели правоохранители.

Демонтаж кафе Каратель:

Ресторан на аллее Героев Небесной Сотни

В 2017 году вопросы вызвало открытие еще одного ресторана в центре Киева – в этот раз на аллее Героев Небесной Сотни. Ранее она была частью улицы Институтская и 19-20 февраля 2014 года именно здесь от пуль правоохранителей погибли десятки активистов Революции Достоинства, преимущественно безоружных. Те дни стали переломными для Майдана – два дня спустя президент Виктор Янукович сбежал из страны.

Ресторан Pesto заработал на открытой площадке ТРЦ Глобус над аллеей Героев Небесной Сотни. Одним из первых свое возмущение высказал Владимир Вятрович, руководитель Института национальной памяти.

"Кафе с видом на кладбище. На аллее Героев Небесной сотни нет их могил. Но большинство из них погибли именно здесь, на этой улице. Об этом напоминают кресты и фото вдоль дороги. Теперь на них можно любоваться с террасы Pesto Cafe, вкусно приправляя увиденное блюдами итальянской кухни. Недавно пролитая здесь кровь не портит аппетита настоящим гурманам", - написал Вятрович.

Тем не менее, ресторан работает на аллее до сих пор.

Уничтоженные граффити Революции достоинства

В первые дни сентября 2017 года на улице Грушевского в Киеве, где погибли первые двое активистов Евромайдана, исчезла самая известная серия граффити времен Революции достоинства. Рисунки изображали трех украинских писателей-классиков с атрибутикой событий Майдана и яркими цитатами: Тараса Шевченко ("Вогонь запеклих не пече"), Ивана Франко ("Наше все життя – війна") и Лесю Украинку ("Хто визволиться сам, той буде вільний").

Собственник магазина Игорь Доценко призвал "не возносить трафаретное искусство в ранг произведений"

Граффити стерли с фасада мебельного салона Эмпориум. В ответ на общественное возмущение в соцсетях, вызванное этим шагом, собственник магазина Игорь Доценко призвал "не возносить трафаретное искусство в ранг произведений". Он назвал граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".

"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, - написал Доценко. - Так что успокойтесь и не делайте бурю в стакане".

Однако протест против его действий быстро выплеснулся из виртуального мира соцсетей в реальный. Уже на следующий день после того, как граффити исчезли, активисты разбили двери магазина, забросали его яйцами, подожгли шины у его стен и разрисовали окна мебельного салона протестными надписями ("Тут був Майдан, і він тут буде вічно!", "Повага до історії", "Не зітреш нас"). Магазину Эмпориум пришлось закрыться.

Скандал перерос в политический. Министр культуры Украины Евгений Нищук назвал уничтожение граффити "недопустимым и недальновидным", а глава Института национальной памяти Владимир Вятрович подал обращения в полицию и Генпрокуратуру Украины. Он напомнил, что уничтоженные граффити были признаны "памятниками истории" и такие действия должны караться согласно ч.2 ст.298 Уголовного кодекса ("умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части").

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Минкульт и киевские власти пообещали восстановить изображения. Готовность вновь нанести граффити выразил и их автор – социальный художник-аноним, называющий себя Sociopath.

Однако в итоге в октябре 2017 года копии рисунков на том же месте выполнили другие художники в сотрудничестве с общественной организацией Новый огонь. Автор оригинальных граффити, стрит-арт художник Sociopath резко раскритиковал эту акцию, назвав новые рисунки "пятнами, не имеющими ничего общего с настоящими революционными символами".

В мае 2018-го Sociopath разместил в своем Facebook видео, которое ему прислали – на нем неизвестный наносит краской из баллончика слово Fake ("фальшивка") на каждый из трех рисунков.

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Конкурс снайперов

В нынешнем году накануне Дня достоинства и свободы, которые последние четыре года Украина отмечает 21 ноября, Киевская городская госадминистрация обнародовала список "тематических мемориальных, торжественных и культурных мероприятий", приуроченных к дате.

В этом списке фигурировал и юношеский конкурс Снайпер столицы – 2018 - городские военно-спортивные соревнования по огневой подготовке. В сообщении КГГА уточнялось, что состязания проведут среди воспитанников учебных заведений столицы.

Такой способ отметить годовщину Революции достоинства и почтить память людей, погибших в ходе событий зимы 2013-2014, вызвал множество вопросов у общественности. Ведь большинство жертв силового противостояния с правоохранителями погибли в центре Киева 19-20 февраля именно от пуль снайперов.

"Какой-то бред", - прокомментировал в Facebook озвученный КГГА план мероприятий главный редактор Радио НВ Валерий Калныш. Свое возмущение высказали и многие другие пользователи соцсетей.

Реагируя на всплеск возмущения, столичные власти заявили, что конкурс Снайпер столицы – 2018 включили в список мероприятий ко Дню достоинства и свободы по ошибке. Мол, соревнования на самом деле посвящены Дню защитника Украины (14 октября) и Дню Вооруженных сил Украины (6 декабря) – "с целью военно-патриотического воспитания и популяризации среди учащихся спортивно-технических и прикладных видов спорта". В киевской мэрии также уточнили, что конкурс снайперов ежегодно проходит в октябре-декабре, и в этом году его третий этап выпал на ноябрь – из-за чего мероприятие "ошибочно" попало в список приуроченных к годовщине Революции достоинства.