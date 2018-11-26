"Пам'ятай чужинець – тут господар українець": возле генконсульства России в Одессе проходит митинг

В Одессе возле генерального консульства России проходит митинг, участники которого требуют ликвидации диппредставительства страны-агрессора.

Как сообщает Думская, на митинг собрались более ста человек. В основном это представители Нацкорпуса, Правого сектора, Автомайдана, Свободы и Уличного фронта.

Активисты обклеили ворота генконсульства наклейками с украинской символикой, а вскоре пустили в ход петарды и дымовую шашку. Несколько петард попали под ноги нацгвардейцам, которые охраняли диппредставительство.

Протестующие скандируют Пам'ятай чужинець – тут господар українець!. Также они спели гимн Украины, после чего активисты Нацкорпуса написали на проезжей части Стоп РФ, геть оккупанта.

Напомним, вечером в воскресенье, 25 ноября, возле посольства России в Киеве собрались активисты в знак протеста против российской агрессии в сторону Украины. Они подожгли шины и бросали на территорию посольства файеры.

Кроме того, во Львове возле российского консульства также протестовали против агрессии России и выступили в поддержку захваченных украинских моряков.