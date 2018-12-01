"Пальцы веером" РПЦ в Украине больше ставить не будет - Порошенко

Автокефальная Православная Церковь Украина не будет государственным, государство только гарантирует конституционное право свободы вероисповедания, заявил президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к 27-й годовщине референдума за независимость Украины.

Он отметил, что РПЦ - "неотъемлемая часть политической системы РФ", передает Украинская правда.

"Кремль не скрывает, что рассматривает ее как один из главных инструментов для влияния на Украину.... Томос об автокефалии - это еще один Акт провозглашения независимости Украины. У нас появится своя независимая ни от кого церковь, будет признана мировым православием. Решение о предоставлении автокефалии УПЦ - принято. Томос, грамота, это подтверждает - написано. Объединительный собор - предназначено, и он выберет предстоятеля, который поедет в Стамбул и получит Томос из рук Его Святейшества Варфоломея", - заявил Порошенко.

Он уточнил, что верующие сами будут выбирать, в какую церковь им ходить и "никто никого ни к чему силой не заставит".

"Государство гарантирует конституционное право свободы вероисповедания, в том числе и тем, кто захочет остаться в единстве с русской церковью. Но "пальцы веером" Московский Патриархат здесь расставлять больше не будет, как и клеймить, кто у нас канонический, а кто - безблагодатный", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле окончательно утвердил томос для представления автокефалии (независимости) УПЦ.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит упоминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.