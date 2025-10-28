В ноябре заканчивается срок подачи заявок на Пакет школьника

28 октября, 17:32
Программа предусматривает единовременную выплату в размере 5000 грн для семей первоклассников (Фото: Людмила Байдик via Facebook)

15 ноября истекает срок, в течение которого можно подать заявки, чтобы принять участие в правительственной программе Пакет школьника.

Программа действует с августа и предусматривает единовременную выплату в размере 5000 грн для семей первоклассников. Тратить средства можно на школьные принадлежности, одежду и книги.

Подать заявку можно в сервисных центрах Пенсионного фонда или через приложение Дія.
Помощь предоставляется в безналичной форме через специальный счет в определенных банках. Средства поступят в течение 14 дней после обработки заявки. Они должны быть использованы в течение 180 дней, а неиспользованный остаток возвращается в государственный бюджет.

Помощь не предоставляется, если ученик выехал за границу или находится на временно оккупированных территориях.

