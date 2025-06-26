В Минобороны закупят «пакеты для раненых» на примерно 170 млн грн: что туда войдет

Закупочное агентство Минобороны Украины Государственный оператор тыла (ДОТ) впервые начинает закупку вещей для раненых военнослужащих. Купить «пакеты для раненых» планируют на примерно 170 млн грн.

Об этом сообщает Минобороны в четверг, 26 июня.

В ведомстве отметили, что в «пакет» будут входить адаптивная одежда и набор средств личной гигиены.

Летний комплект одежды будет включать адаптивные майки, фуфайки с короткими и длинными рукавами, шорты, брюки и носки. Вещи будут подбираться с учетом состояния раненого. В Минобороны отметили, что адаптивную одежду будут получать все составляющие Сил обороны.

Фото: Министерство обороны Украины

В то же время в гигиенический набор будут входить: полотенце, бритва, гель для душа, шампунь, зубная щетка и паста, дезодорант, влажные и сухие салфетки, расческа, щетка для волос, бумажные изделия, прокладки и тому подобное. Такие наборы будут выдавать раненым, прибывающим в стабилизационный пункт или военный госпиталь.

«Этот проект — о достоинстве и заботе. Министерство обороны берет на себя обязанность обеспечить базовые потребности раненых сразу после эвакуации. „Пакет раненого“ должен стать стандартом человечного отношения к каждому, кто защищает государство», — отметил временно исполняющий обязанности директора Департамента закупок Минобороны Александр Осадчий.

10 января в Минобороны сообщили, что украинским военным, которые получили ранения на фронте, будут выдавать специальные пакеты, которые будут содержать 30 важных во время госпитализации вещей.

31 января Кабинет министров Украины поддержал инициативу ведомства по внедрению Пакета раненого.