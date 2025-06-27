Пакет раненого 2025. Что в него войдет, перечень одежды и средств гигиены
Что войдет в Пакет раненого (Фото: mod.gov.ua)
Министерство обороны Украины через Департамент оборонных закупок впервые начнет централизованное обеспечение раненых военнослужащих Пакетом раненого, который будет включать адаптивную одежду и средства личной гигиены.
Об этом сообщили в Минобороны.
Пакет раненого: перечень одежды и средств гигиены
Для закупки адаптивной одежды объявлен тендер на сумму около 170 млн грн, поставки запланированы на второе полугодие 2025 года.
«Этот проект — о достоинстве и заботе. Министерство обороны берет на себя обязанность обеспечить базовые потребности раненых сразу после эвакуации. Пакет раненого должен стать стандартом человечного отношения к каждому, кто защищает государство», — отметил Александр Осадчий, и.о. директора Департамента закупок Минобороны.
Летний комплект одежды будет включать:
▪ адаптивные майки;
▪ фуфайки с короткими и длинными рукавами;
▪ шорты;
▪ брюки;
▪ носки.
Гигиенический набор будет содержать:
▪ полотенце;
▪ бритву;
▪ гель для душа;
▪ шампунь;
▪ зубную щетку и пасту;
▪ дезодорант;
▪ влажные и сухие салфетки;
▪ расческа;
▪ щетку для волос;
▪ бумажные изделия и прокладки.
Закупка гигиенических наборов стартует после утверждения Минобороны технических требований и соответствующего перечня. Проект направлен на установление стандарта гуманного отношения к раненым военным.
Напомним, люди, которые получили инвалидность вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний во время военных действий, имеют право на получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны.
В то же время некоторым могут отказать в получении статуса. Основаниями для этого могут быть отсутствие необходимых документов, представление ложных сведений или выявление подделок.