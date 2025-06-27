Пакет раненого 2025. Что в него войдет, перечень одежды и средств гигиены

Что войдет в Пакет раненого (Фото: mod.gov.ua)

Министерство обороны Украины через Департамент оборонных закупок впервые начнет централизованное обеспечение раненых военнослужащих Пакетом раненого, который будет включать адаптивную одежду и средства личной гигиены.

Об этом сообщили в Минобороны.

Пакет раненого: перечень одежды и средств гигиены

Для закупки адаптивной одежды объявлен тендер на сумму около 170 млн грн, поставки запланированы на второе полугодие 2025 года.

«Этот проект — о достоинстве и заботе. Министерство обороны берет на себя обязанность обеспечить базовые потребности раненых сразу после эвакуации. Пакет раненого должен стать стандартом человечного отношения к каждому, кто защищает государство», — отметил Александр Осадчий, и.о. директора Департамента закупок Минобороны.

Летний комплект одежды будет включать:

▪ адаптивные майки;

▪ фуфайки с короткими и длинными рукавами;

▪ шорты;

▪ брюки;

▪ носки.

Гигиенический набор будет содержать:

▪ полотенце;

▪ бритву;

▪ гель для душа;

▪ шампунь;

▪ зубную щетку и пасту;

▪ дезодорант;

▪ влажные и сухие салфетки;

▪ расческа;

▪ щетку для волос;

▪ бумажные изделия и прокладки.

Закупка гигиенических наборов стартует после утверждения Минобороны технических требований и соответствующего перечня. Проект направлен на установление стандарта гуманного отношения к раненым военным.

Напомним, люди, которые получили инвалидность вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний во время военных действий, имеют право на получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

В то же время некоторым могут отказать в получении статуса. Основаниями для этого могут быть отсутствие необходимых документов, представление ложных сведений или выявление подделок.