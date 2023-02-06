Катастрофа в Броварах. Расследование дела может завершиться через один-два месяца — Клименко

6 февраля, 21:16
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Место падения вертолета ГСЧС в Броварах, на борту которого находилось руководство МВД Украины (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Место падения вертолета ГСЧС в Броварах, на борту которого находилось руководство МВД Украины (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Расследование причин падения вертолета ГСЧС в Броварах, что привело к гибели 14 человек, в том числе и руководству Министерства внутренних дел Украины, может быть завершено в течение двух месяцев.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Он объяснил, что расследование этого дела — долгий процесс.

«Я думаю, месяц-два. Во-первых, это следствие, я не могу говорить за следствие. Во-вторых, это работа коллектива. В-третьих, всю полученную информацию мы должны проанализировать и потом дать конечный результат», — сказал Клименко.

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8 января утром в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось девять человек, в том числе руководство МВД Украины, летевшее в Харьковскую область.

В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего погибли 14 человек, в том числе все девять, находившиеся в вертолете, и пять человек на земле, из них один ребенок.

В СБУ озвучили три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах:

  • нарушение правил полета;
  • техническая неисправность вертолета;
  • преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   МВД Украины Киевская область ГСЧС Бровары Игорь Клименко Война России против Украины

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