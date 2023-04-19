В Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию о падении спутника — Игнат 19 апреля, 23:56 Неизвестный объект в небе над Киевом вечером 19 апреля (Фото:t.me/nvua_official)

В воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника.

Об этом сообщил Суспільному представитель командования Воздушных сил Игнат.



По предварительной информации, около 22.00 в воздушном пространстве Киева упал космический спутник NASA, заявили в КМВА. Чтобы избежать жертв из-за обломков, объявили воздушную тревогу.

Видео дня