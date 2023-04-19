В Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию о падении спутника — Игнат

19 апреля, 23:56
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Неизвестный объект в небе над Киевом вечером 19 апреля (Фото:t.me/nvua_official)

Неизвестный объект в небе над Киевом вечером 19 апреля (Фото:t.me/nvua_official)

В воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника.

Об этом сообщил Суспільному представитель командования Воздушных сил Игнат.

По предварительной информации, около 22.00 в воздушном пространстве Киева упал космический спутник NASA, заявили в КМВА. Чтобы избежать жертв из-за обломков, объявили воздушную тревогу.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат

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