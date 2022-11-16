«Чтобы сделать что-нибудь другое». Запад не будет обострять ситуацию после падения ракет на территории Польши — эксперт 16 ноября, 11:21 Эксклюзив НВ Полицейские возле места падения ракет на территории Польши (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Запад не будет обострять отношения с Россией из-за падения ракет на территории Польши, предположил в эфире Радио НВ военный обозреватель Денис Попович.

«Последние сообщения, поступающие по этому инциденту, не свидетельствуют о том, что они каким-то образом будут обострять ситуацию. Ночью было сообщение о том, что был вызван российский посол для того, чтобы он дал объяснение по поводу того, что это было. Сейчас Байден заявляет, что нет доказательств, что эта ракета была запущена с территории России. То же самое говорит Дуда. И он говорит о том, что нет оснований полагать, что такой обстрел может повториться», — отметил Попович.

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У него создается впечатление, что конфликт будут гасить:

«Будем немного его нивелировать для того, чтобы что-то сделать другое. А что они (Запад — ред.) могут сделать другое — тоже большой вопрос. Думаю, что они потребуют по определенным закрытым каналам от россиян, чтобы они прекращали обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. Как это им удастся, это другой вопрос».

Эксперт добавил, что сегодня, 16 ноября, должна состояться очередная встреча в формате Рамштайн, поэтому, возможно, этот обстрел подтолкнет участников к более решительным действиям по оказанию определенной военной помощи для Украины.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны. По всей Украине начались аварийные отключения света.

Инфографика: НВ

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала по жилым домам в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

В тот же день ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблинском районе Польши. В результате удара погибли два человека.