Россия ночью атаковала Полтавщину шахедами: повреждены дома и хозяйственные постройки
Последствия удара РФ шахедами по Полтавщине (Фото: Владимир Когут/Telegram)
В ночь на воскресенье, 27 июля, российская армия атаковала Полтавскую область шахедами, в регионе работала ПВО.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.
Отмечается, что в Кременчугском и Полтавском районах было зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА, в результате чего повреждены четыре частных дома и три хозяйственные постройки.
Пострадавших в результате удара нет.
Около 16:30 26 июля Россия начала новую атаку шахедами на Украину, запустив их с севера и востока. Ночью атака возобновилась.
БПЛА, в частности, атаковали и Харьков. Там зафиксировано попадание в Шевченковском районе города.