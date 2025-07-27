Россия ночью атаковала Полтавщину шахедами: повреждены дома и хозяйственные постройки

В ночь на воскресенье, 27 июля, российская армия атаковала Полтавскую область шахедами , в регионе работала ПВО.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Отмечается, что в Кременчугском и Полтавском районах было зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА, в результате чего повреждены четыре частных дома и три хозяйственные постройки.

Пострадавших в результате удара нет.

Около 16:30 26 июля Россия начала новую атаку шахедами на Украину, запустив их с севера и востока. Ночью атака возобновилась.

БПЛА, в частности, атаковали и Харьков. Там зафиксировано попадание в Шевченковском районе города.