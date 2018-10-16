Крушение истребителя Су-27: следователи открыли уголовное дело

По факту крушения военного истребителя Су-27УБ во время военных учений Чистое небо-2018 на территории Винницкой области открыто уголовное производство.

Об этом сообщили в военной прокуратуре Центрального региона.

Досудебное расследование ведется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Его проведение поручено следователям управления Национальной полиции в Винницкой области.

В военной прокуратуре сообщили, что самолет ВВС Украины Су-27УБ (бортовой номер 70, серийный - 96310424040) поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений Чистое небо-2018.

Напомним, что 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины.

В результате оба пилота погибли.