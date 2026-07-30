Падение F-16 в Полтавской области: ГБР начало расследование

30 июля, 14:24
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Место падения самолета F-16 в Кременчугском районе Полтавской области, 29 июля 2026 года (Фото: ГБР)

Место падения самолета F-16 в Кременчугском районе Полтавской области, 29 июля 2026 года (Фото: ГБР)

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту падения украинского истребителя F-16 в Полтавской области 29 июля. Об этом говорится в заявлении ГБР в четверг, 30 июля.

По данным следствия, самолет Воздушных сил упал около 18:45 29 июля в Кременчугском районе во время выполнения боевого задания. Пилот катапультировался и выжил.

На месте падения истребителя всю ночь и утром 30 июля продолжались следственные (розыскные) действия. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, говорится в сообщении ГБР.

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Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов (ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины), предусматривающей лишение свободы на срок от пяти до 15 лет.

29 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что на борту F-16 во время перехвата российских воздушных целей произошла нештатная ситуация. Пилот был вынужден катапультироваться, а самолет разбился.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   F-16 Полтавская область Государственное бюро расследований (ГБР) Авиакатастрофа Крушение самолета

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