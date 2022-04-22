Появилось первое видео с места падения Ан-26 в Запорожской области 22 апреля, 16:15 Цей матеріал також доступний українською В результате падения самолета один пилот погиб, еще двое госпитализированы (Фото:Запорожская ОВА)

Власти Запорожской области обнародовали видео с места падения военно-транспортного Ан-26 в Запорожской области.

Как сообщил спикер местной ОВА Иван Арефьев, предварительно, причиной крушения стало то, что самолет зацепил высоковольтную линию электропередачи.

«На борту были три пилота. Один пилот погиб, а двое на данное время уже находятся в больнице», — рассказал он.

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