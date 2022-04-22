Появилось первое видео с места падения Ан-26 в Запорожской области

22 апреля, 16:15
Цей матеріал також доступний українською
В результате падения самолета один пилот погиб, еще двое госпитализированы (Фото:Запорожская ОВА)

В результате падения самолета один пилот погиб, еще двое госпитализированы (Фото:Запорожская ОВА)

Поддержи НВ

Власти Запорожской области обнародовали видео с места падения военно-транспортного Ан-26 в Запорожской области.

Как сообщил спикер местной ОВА Иван Арефьев, предварительно, причиной крушения стало то, что самолет зацепил высоковольтную линию электропередачи.

«На борту были три пилота. Один пилот погиб, а двое на данное время уже находятся в больнице», — рассказал он.

Видео дня
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Ан-26 Самолеты

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X