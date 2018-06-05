Ожидаем максимальный срок. Брат кремлевского узника Панова заявил, что тот отказался от сделки со следствием

Из-за отказа от сделки Панову могут дать 20 лет

Украинский политзаключенный Евгений Панов, которого российские власти обвинили в якобы "подготовке теракта" в оккупированном Крыму, отказался от сделки со следствием.

Об этом в эфире 5 канала сообщил его брат Игорь Котелянец.

"На Евгения давили очень долго. Он почти два года находился за решеткой. Ему говорили, что если он пойдет на сделку со следствием и признает, что он является украинским террористом, и Украина хотела террористические акты устроить, ему дадут пять лет где-то, но если он этого не сделает - ему, как и Сенцову, дадут 20 лет и так же отправят очень далеко. Евгений ни на какие соглашения не пошел", - рассказал он.

По словам Котелянца, в связи с этим решением Панова может ожидать максимально суровый срок.

"Мы ожидаем, что его приговорят к максимальному сроку 20 лет", - сказал он.

Напомним, в августе 2016 ФСБ захватила в оккупированном Крыму граждан Украины Евгения Панова и Андрея Захтея.

Их обвинили в якобы подготовке по заданию украинской разведки диверсии на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

В свою очередь в Министерстве обороны Украины опровергли обвинения ФСБ и отметили, что представители российских спецслужб пытаются отвлечь внимание местного населения и мирового сообщества от преступных действий по превращению полуострова на изолированную военную базу.