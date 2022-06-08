Бои на Донбассе: ВСУ сдерживают штурм оккупантов в Северодонецке 8 июня, 07:20 Цей матеріал також доступний українською Генштаб сообщил, какая сейчас ситуация на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Лиманском направлении российские оккупанты предприняли попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок. Упеха не имели и отошли.



Об этом сообщает Генштаб.

На Северодонецком направлении украинские военнослужащие успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются.

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В районе населенного пункта Тошкивка наступление армии РФ успеха не имело. Захватчики также пытались продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские военные отбросили оккупантов.

На Бахмутском направлении военные РФ увеличили интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вели обстрелы позиций украинских подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанесли авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.

В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими военными, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий украинских войск и недопущения перебрасывания резервов Сил обороны на другие направления оккупанты интенсивно ведут огонь по позициям украинских подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный — по населенному пункту Курахово.

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