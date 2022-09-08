ВСУ освободили Озерное в Донецкой области и продвинулись на Краматорском направлении 8 сентября, 15:42 ВСУ освободили Озерное в Донецкой области (Фото:Ігор Ткачов via 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила / Facebook)

Защитники Украины освободили Озерное Донецкой области и улучшили тактическое положение на Краматорском направлении.

Об этом заявил заместитель начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг, 8 сентября.



Громов рассказал, что на Краматорском направлении ВСУ продвинулись в глубину до 2 км, в ходе наступления на Славянском направлении подразделения 103-й отдельной бригады ТРО и подразделения 15-го полка Нацгвардии продвинулись в глубину до 3 км и освободили Озерное.

Видео дня

«В целом наши подразделения на отдельных направлениях продвинулись вглубь обороны противника от 2 до нескольких десятков километров. Освобожден ряд населенных пунктов. Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины, на Харьковском и Южнобужском направлениях составляет более 700 квадратных километров», — добавил представитель Генштаба.

Во время брифинга Громов также сообщил, что ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

В вечернем обращении 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов 63-го батальона 103-й бригады территориальной обороны за освобождение населенного пункта в Донецкой области, не назвав его.

Аналитики ISW в своей сводке на следующий день предположили, что речь идет об Озерном (Донецкая область) в 20 км северо-западнее Северского, где защитники Украины, вероятно, форсировали реку Северский Донец. Вскоре украинские военные записали видео из освобожденного Озерного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.