В августе продолжатся выплаты на летнее оздоровление детей
В августе продолжатся выплаты 14 тысяч гривен на оздоровление детей (Фото:Victoria_Regen / pixabay.com)
В августе продолжит работать программа монетизации услуги детского оздоровления и отдыха. Родители детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, смогут получить по 14 165 гривен на путевку в лагерь, который смогут выбрать сами.
Помощь могут получить
- семьи с детьми, которые имеют социальный статус;
- дети с инвалидностью;
- дети из многодетных семей в возрасте 7−18 лет из числа малообеспеченных, проживающих в одной из областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.
Программа начала работать с 1 июня. Целью экспериментального проекта является обеспечение детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке услугами по оздоровлению и отдыху по принципу «деньги ходят за ребенком».