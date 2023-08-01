В августе продолжатся выплаты на летнее оздоровление детей

1 августа, 11:49
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В августе продолжатся выплаты 14 тысяч гривен на оздоровление детей (Фото:Victoria_Regen / pixabay.com)

В августе продолжатся выплаты 14 тысяч гривен на оздоровление детей (Фото:Victoria_Regen / pixabay.com)

В августе продолжит работать программа монетизации услуги детского оздоровления и отдыха. Родители детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, смогут получить по 14 165 гривен на путевку в лагерь, который смогут выбрать сами.

Помощь могут получить

  • семьи с детьми, которые имеют социальный статус;
  • дети с инвалидностью;
  • дети из многодетных семей в возрасте 7−18 лет из числа малообеспеченных, проживающих в одной из областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.

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Программа начала работать с 1 июня. Целью экспериментального проекта является обеспечение детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке услугами по оздоровлению и отдыху по принципу «деньги ходят за ребенком».

Учреждение необходимо выбрать из предложенного Министерством социальной политики перечня, ознакомившись с приведенной о нем информацией.
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Денежная помощь Дети Летний лагерь

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