Спасенных овец из Черноморского порта перевезли на экоферму под Одессой

Овец из Черноморского порта из Тульчина Винницкой области перевезли на экоферму под Одессой.
Как сообщает ТСН, животные будут находиться на карантине в течение месяца.
Через некоторое время часть искалеченных овец заберут на реабилитацию в Киев.
По данным зоозащитников, под Одессу планировали перевезти 225 овец.
Накануне Госпотребслужба представила предварительные результаты лабораторных исследований крови. Согласно им, инфекционные заболевания оспа, блутанг у овец не обнаружены.
В то же время лабораторные исследования показали наличие у четырех животных заболевания инфекционным эпидидимитом баранов (бруцеллез). Отмечается, что такие животные подлежат сдаче на убой.
Напомним, в морском торговом порту Черноморск (Одесская область) почти две недели стояла фура с 300 овцами романовской породы, часть из которых погибла. Груз предназначался для Турции, однако его вернули в Украину, где он находился в таможенной зоне.
Позже Госпродпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Поэтому зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.
Начаты уголовные производства по ст. 299 (жестокое обращение с животными) и ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) УК Украины.
Зоозащитная организация UAnimals заявила, что планирует выкупить спасенных в Чорноморском порту овец за небольшую стоимость.
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