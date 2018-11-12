12 ноября 2018, понедельник

Спасенных овец из Черноморского порта перевезли на экоферму под Одессой

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Овцы будут находиться на карантине
Фото: UAnimals

Овцы будут находиться на карантине

Овец из Черноморского порта из Тульчина Винницкой области перевезли на экоферму под Одессой.

Как сообщает ТСН, животные будут находиться на карантине в течение месяца.

Через некоторое время часть искалеченных овец заберут на реабилитацию в Киев.

По данным зоозащитников, под Одессу планировали перевезти 225 овец.

Накануне Госпотребслужба представила предварительные результаты лабораторных исследований крови. Согласно им, инфекционные заболевания оспа, блутанг у овец не обнаружены. 

В то же время лабораторные исследования показали наличие у четырех животных заболевания инфекционным эпидидимитом баранов (бруцеллез). Отмечается, что такие животные подлежат сдаче на убой.

Напомним, в морском торговом порту Черноморск (Одесская область) почти две недели стояла фура с 300  овцами романовской породы, часть из которых погибла. Груз предназначался для Турции, однако его вернули в Украину, где он находился в таможенной зоне.

Позже Госпродпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Поэтому зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.

Начаты уголовные производства по ст. 299 (жестокое обращение с животными) и ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) УК Украины.

Зоозащитная организация UAnimals заявила, что планирует выкупить спасенных в Чорноморском порту овец за небольшую стоимость.

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