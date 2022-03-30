«Больше похоже на ротацию». Говорить о снижении Россией интенсивности боев на киевском и черниговском направлениях пока рано — МВД
Разрушенный в результате атак оккупантов дом в Ирпене (Фото:Video obtained by Reuters/Reuters)
На данный момент говорить о снижении Россией интенсивности боев на киевском и черниговском направлениях пока рано, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.
В эфире телемарафона он рассказал, что в Киевской области фактически всю ночь было слышно боевые действия на территории Приирпенья.
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«Можно говорить о том, что определенные части и техника выходят на территорию Беларуси. Это больше похоже на ротацию и зализывание ран, чем на реальную приостановку боевых действий», — добавил Денисенко.
Он также уточнил, что ночью почти по всей территории Украины включали сирены. Оккупанты обстреливали Чернигов, Хмельницкую и Луганскую области, над Киевом, по предварительным данным, сбили несколько вражеских ракет.
«В Киеве, насколько мы сейчас можем говорить, было сбито несколько ракет над столицей. Сейчас ситуация уточняется», — резюмировал представитель МВД.
После переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта в минобороны России заявили, что страна-агрессор «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 29 марта, оккупанты продолжают отводить подразделения с территории Киевской и Черниговской областей и перегруппировываться, чтобы сосредоточить усилия на слобожанском и донецком направлениях.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия изменила свои первоначальные планы из-за больших потерь и жесткого сопротивления украинцев.
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