Отсутствие воды в Торецке: водоснабжение пообещали начать восстанавливать 20 декабря Сегодня, 18:36 86 Цей матеріал також доступний українською В Торецке пока отсутствует вода Фото: Сергей Винник via Facebook

Заместитель руководителя ВГА Торецка Сергей Винник сообщил, что 20 декабря специалисты начнут ремонтировать водопровод, который обеспечивает водой город Торецк.

Об этом чиновник написал в Facebook.

По его словам, представители коммунального предприятия Вода Донбасса провели обследование водопровода Горловка - Торецк и обнаружили два повреждения.

Чиновник также добавил, что подвоз воды осуществляют согласно ежедневным графикам.

Напомним, что 16 декабря поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе Горловка - Торецк диаметром 900 мм, в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 была остановлена подача воды по водопроводу.

Позже в городе был введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения.