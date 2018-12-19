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Отсутствие воды в Торецке: водоснабжение пообещали начать восстанавливать 20 декабря

Сегодня, 18:36
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В Торецке пока отсутствует вода

Фото: Сергей Винник via Facebook

Заместитель руководителя ВГА Торецка Сергей Винник сообщил, что 20 декабря специалисты начнут ремонтировать водопровод, который обеспечивает водой город Торецк.

Об этом чиновник написал в Facebook.

По его словам, представители коммунального предприятия Вода Донбасса провели обследование водопровода Горловка - Торецк и обнаружили два повреждения.

Чиновник также добавил, что подвоз воды осуществляют согласно ежедневным графикам.

Напомним, что 16 декабря поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе Горловка - Торецк диаметром 900 мм, в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 была остановлена подача воды по водопроводу. 

Позже в городе был введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения. 

Теги:   Торецк Вода Донбасс

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