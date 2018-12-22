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Отсутствие воды на Донбасе: аварию на водоводе полностью ликвидировали

Сегодня, 19:52
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Фото: pixabay.com

В Торецке возобновили водоснабжение

Аварию на участке водовода Горловка-Торецк полностью ликвидировали, сообщили в пресс-центре ООС.

Восстановление водоснабжения, утром 22 декабря дало возможность жителям Торецка и окрестных селений получить централизованное водоснабжение. Также аварийно-восстановительные работы на водоводе должны повысить способности населенных пунктов в зимний период и позволить промышленным предприятиям Торецка и района работать в обычном режиме.

Напомним, что 16 декабря поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе Горловка - Торецк диаметром 900 мм, в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 была остановлена подача воды по водопроводу. 

Позже в городе был введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения.

Теги:   Торецк Вода Донбасс

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