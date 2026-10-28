В Конотопе пятые сутки нет света: Корецкий поручил Минэнерго и Укрэнерго как можно скорее исправить ситуацию

Премьер Сергей Корецкий заявил, что в среду, 28 октября, провел разговор с мэром Конотопа о ситуации в городе. Там в результате российского удара по объекту энергетической инфраструктуры уже пятые сутки нет света.

Об этом Корецкий сообщил в своих социальных сетях.

Глава правительства отметил, что критическая инфраструктура Конотопа работает от резервных источников питания. В городе развернуты пункты несокрушимости.

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Корецкий говорит, что поручил Минэнерго совместно с Укрэнерго срочно разобраться в ситуации и как можно скорее восстановить электроснабжение в городе.

По его словам, правительство уже сегодня обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников энергоснабжения. Премьер отметил, что оно необходимо для работы котельной и водоканала.

В ночь на 24 октября российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по Конотопской общине. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, школа и частные дома.

27 октября мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что сроки восстановления электроснабжения остаются неизвестными. По его словам, местная больница вынуждена работать с использованием генераторов, а в большей части города отсутствует газ.

В то же время водоснабжение осуществляется по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.