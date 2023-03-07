«Скоро придется принимать решение». Какие варианты еще остаются у ВСУ в районе Бахмута и каковы последствия этих действий — Костенко 7 марта, 11:14 Украинские защитники в районе Бахмута (Фото:libkos/Instagram)

Вооруженные силы Украины в Бахмуте продолжают выполнять задачи обороны, отражая наступление противника и нанося ему максимальные потери, однако сейчас украинское командование предстает перед выбором нескольких сценариев действий.



Об этом в интервью NV заявил Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – бывший разведчик, «киборг» и полковник СБУ.

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«Скоро придется принимать решение. Мы видим, как с севера и с юга противник сужает, закрывает [окружение], пытаясь создать условия для нашего отхода. Я думаю, нужно принимать решение: либо отводить наши войска из Бахмута, либо посредством резервов предпринимать какие-то контрнаступательные действия для того, чтобы эти «клещи» раскрыть; чтобы дороги жизни, которые сейчас только для логистики используются, не были закрыты», – подчеркнул Костенко.

Он также призвал к пониманию того, что при отходе ВСУ на позиции второго эшелона в районе Часового Яра, «когда мы отойдем от Бахмута, война не закончится».

«Противник просто пойдет дальше. И эти уничтожения городов могут перенестись на Часов Яр, на Константиновку, на Краматорск, Славянск. Наши бойцы, которые сейчас стоят в Бахмуте, сейчас прикрывают эти города от того, чтобы враг не сделал с ними то же, что они делают в Бахмуте», — напомнил нардеп.

Поэтому, по его словам, хотя Бахмут действительно уже не имеет стратегического значения "в том смысле, что посыплется наша оборона», враг все равно будет ближе к другим городам на востоке Украины. "И, конечно, бои перенесутся туда. И эти города будут в большей досягаемости, чем сейчас, мы это понимаем. С Часовым Яром может произойти то же, что и с Бахмутом, когда враг будет просто давить и уничтожать артиллерией [город]. И дальше уже идут другие города, где еще много мирных жителей, которые еще живут не в такой ситуации, как люди в Бахмуте. Пусть их там немного, но мы видели, что враг делает.», — предупредил Костенко.