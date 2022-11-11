«Этот позор РФ не перелицевать в победу». Соцсети о новом крупном поражении российских сил и их отступлении из-под Херсона 11 ноября, 12:54 Сюжет Украинские военные в освобожденной Снегиревке (Фото:Андрей Дубчак / Donbas Frontliner)

Успех украинского контрнаступления в Херсонской области и вероятная близость освобождения Херсона стала очередным доказательством мастерства ВСУ и «колоссальных усилий» украинской армии, как отметил накануне Валерий Залужный.

На фоне отступления российских сил Генштаб ВСУ подтвердил освобождение по меньшей мере 12 населенных пунктов в Херсонской области только за минувшие сутки и более 40 — с начала октября.

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Украинские лидеры мнений и обычные пользователи активно обсуждают новый большой успех ВСУ, заставивший Россию выводить силы из правобережья Херсонской области. НВ собрал самые яркие реакции.

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что сейчас украинские войска «пытаются ворваться в Херсон на плечах отступающего врага», а оценить эффективность, точность и плотность поражения сил врага «можно будет только после освобождения города».

«Однако сейчас есть возможность накрывать врага не только ракетами, но и снарядами артиллерии. Сдержать натиск украинцев россиянам в таких условиях уже не удастся», — отметил Бутусов, добавив, что продвижение украинских войск сдерживают, прежде всего, минные поля.

И все же Бутусов убежден, что «освобождение Херсона — это дело ближайшего времени». «Сейчас поражение россиян может быть превращено в разгром, если все необходимы боеприпасы будут направлены на огневое поражение зон сосредоточениях российских войск на правом берегу Днепра близ переправ, по которым россияне выводят технику. Нанести максимально тяжёлые потери российским арьергардным частям вполне реально. Однако не следует забывать, что мы наступали на врага, превосходящего в количестве тяжелой боевой техники и боеприпасов, времени для подготовки бегства у россиян было много», — добавил журналист.

Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и известный общественный деятель, прогнозирует волну реваншистских настроений среди росийских имперских шовинистов.

«Мы вернемся» теперь станет лозунгом россиян на следующее поколение. Они будут упорно лелеять в себе обиду, ресентимент, жажду мести и реванша. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы переключить внимание российских имперских шовинистов на более близкие проблемы. Чтобы они не говорили «Мы вернемся в Херсон, Крым, Харьков», а чтобы говорили «Мы вернемся в Казань, Грозный, Новосибирск». Ага, вернулись в Грозный, а там никакого Грозного нет, потому что там город Джохар", — написал Пекар.

Альфред Кох, бывший вице-премьер-министр и экс-глава Госкомимущества РФ, который сейчас живет за границей, убежден, что бегство россиян из Херсонской области значительно приближает Украину к победе. Во время этого отступления российский генерал Сергей Суровикин «приобретает тот опыт, которого ему так не хватало в Сирии», где он обстреливал мирных сирийцев ракетами и бомбил с самолетов.

«Теперь он сам имеет прекрасную возможность побывать в их шкуре. И на себе испытать все прелести рукотворного Армагеддона», — пишет Кох.

По его мнению, если ВСУ удастся уничтожить большую часть херсонской группировки россиян, «то это не только покажет всему миру стратегический талант полководца Суровикина, но и избавит Украину от риска появления этих войск на каком-то другом участке фронта».

«Это похоже на что угодно, но не на организованную эвакуацию войск. Этот суровикинский драп войдет в историю как символ всего путинского правления. Называйте это как угодно. Новый Сталинград или Ватерлоо. Но этот позор уже не перелицуешь в победу», — резюмирует Кох.



Советник главы МВД Вадим Денисенко убежден, что на фоне отступления из Херсона «в России сейчас сложилась уникальная ситуация, когда две большие группы влияния считают, что время Путина иссякло».

«Это либералы и ультранационалисты. Но развитие будущего у двух этих групп кардинально разное. Первые хотят утопить все в крови, вторые боятся вслух сказать даже то, что нужно вернуться к границам 24 февраля. На самом деле, самая большая проблема, что мы не видим в РФ никого, кто начал бы артикулированно говорить о том, как и куда должна отступить Россия и как она может выйти из ловушки аннексии. Пока не появится группа таких людей, до этого преимущество будет на стороне ультранационалистов с их кровавой повесткой», — отметил Денисенко.

В этом контексте он обратил внимание на позицию самого известного российского идеолога Александра Дугина, который «разродился текстом о Херсоне и его сдаче». «На это можно было бы не обращать внимания, если бы не одно „но“. Де-факто Дугин предупреждает Путина: либо ситуация исправляется, либо Путина должны убрать», — объясняет Денисенко.

Виталий Дейнега, волонтер, общественный деятель, основатель и бывший руководитель (в 2014—2020 годах) благотворительного фонда Повернись живим, призвал не забывать о цене успехов ВСУ на юге.

«Херсон и Харьковщина — это блестящие военные победы. Просто не забывайте, что за эти победы на разных участках линии столкновения платит цену обычный солдат Петро, которого иногда трудно разглядеть на кончике красной стрелочки на карте», — подчеркнул Дейнега. Он напомнил, что успешное контрнаступление В Харьковской области сопровождалось «жестокими контратаками россиян на позиции обычных украинских пехотинцев на других участках фронта», а преимущества в технике в ВСУ не было ни сейчас, ни тогда.

«Для наступательных действий мы концентрировали силы в одном месте, за счет других. Это был наш единственный шанс. И мы его использовали на все сто. Счет за наступление в Херсонской области оплатили не только наши подразделения на юге. Его прямо сейчас оплачивают под Бахмутом, в районе Авдеевки и на всех других направлениях», — подчеркнул Дейнега.

Аналогичный призыв озвучил народный депутат Роман Лозинский, служащий в рядах ВСУ. По его словам, сейчас «важно минимизировать потери при возвращении под наш контроль сел, городов и важных объектов».

«Важно, чтобы никто не гнался за быстрыми и громкими новостями. Следует помнить о цене, которую мы заплатили за сегодняшнюю новость об отступлении захватчиков с правобережья. Важно помнить, что борьба продолжается. Наши люди в плену, далеко не все территории освобождены от временной оккупации», — подчеркнул Лозинский.

Журналистка Татьяна Даниленко призывает избавиться от созвучных кремлевской пропаганде формулировок вроде «Россия вышла из Херсона», «жест доброй воли».

«Это очень напоминает трактовки ухода России из-под Киева, где за освобождение каждого села полегло отдельное кладбище украинских военных. Единственный в истории этой войны политический размен был в Славянске в 2014 году и цена его известна. А так в войне не бывает никаких жестов доброй воли и реализации теории заговоров. Бывают военные поражения и победы», — подчеркнула Даниленко.

Сергей Стерненко, как и многие другие пользователи украинских соцсетей, по случаю изгнания россиян с правобережья Херсонской области вспомнил снова актуальные строки Заповіту Тараса Шевченко.

События на юге Украины собрали также немало ироничных комментариев украинцев. «Я вот никак не могу понять, зачем РФ 8 месяцев кошмарила Херсон? Все было только ради того, чтобы забрать прах Потемкина из города и бежать? Да его бы с радостью и так отдали)», — пишет о родном городе журналистка НВ Кристина Бердинских.

«Вся страна сидит на берегу реки и ждет, когда уже поплывут трупы врагов. Считаю их, воображаемых, как овечек, потому что надо как-то заснуть», — передала Мария Попова настроение ночи на 11 ноября, когда в Телеграмм-каналах появились сообщения о бегстве россиян через Днепр.

Юрий Бутусов иронизирует, что теперь генерала Суровикина, очевидно, можно считать «украинским агентом».

«По словам Суровикина, российская армия наносила потери украинцам под Херсоном в соотношении 1:8; успешно отбила все атаки украинских националистов; трижды разбомбила десант на Энергодар; уничтожила десятки штабов и складов боеприпасов. Но Суровикин приказал прекратить такую успешную для российской армии операцию, и все равно сдал Херсон, указом Путина включенный в состав РФ. В истории войн не было аналогов, когда бы войска сдавали такую большую территорию, несмотря на бесконечные победы», — саркастически заметил Бутусов.



Журналист Богдан Амосов предлагает переозвученную версию известного видео, где двое российских военных покидают Херсон, переправляясь через Днепр. От творцов незабываемого шедевра «душевно, по-домашнему»:

Директор по коммуникации компании System Capital Management Наталья Емченко опубликовала один из самых популярных мемов об отступлении российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области.