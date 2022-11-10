Отступление россиян — не ловушка, они терпят огромное стратегическое поражение — Бутусов 10 ноября, 20:45 Юрий Бутусов подчеркнул, что оккупанты терпят в Херсоне огромное стратегическое поражение (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ подчеркнул, что отступление россиян из Херсона и с правого берега Днепра — это не ловушка, а их огромное стратегическое поражение.



«Все слова о ловушках, их бросают на самом деле для такого очень наивного прикрытия действий противника, отступления, что не сильно торопитесь, потому что будет какая-то ловушка. Но это такой уровень детского сада. Конечно, что может быть? Противник сейчас терпит огромное стратегическое поражение», — сказал Бутусов Радио НВ.

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Он напомнил, что для обороны херсонского плацдарма россияне сосредоточили свои лучшие силы.

«В полном составе все воздушно-десантные войска РФ сражались там более четырех месяцев. И сейчас там сосредоточены все четыре воздушно-десантных дивизии, все четыре бригады ВДВ РФ. Плюс остальные части 49 общей войсковой армии, 22 армейского корпуса. Поэтому, конечно, отступление с такого плацдарма для противника огромное поражение, потеря очень серьезной стратегии», — рассказал главный редактор Цензор.НЕТ.

По его словам, после отступления российских войск с правого берега Днепра будет полностью ликвидирована угроза украинскому югу, в частности, Одессе и Николаеву.

«Поэтому о каких ловушках здесь можно говорить? Противник минирует, но это такой тактический уровень. Это то, к чему войска готовы, понимают все угрозы», — подчеркнул журналист.

9 ноября Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу отдал приказ российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Украинские власти скептически отнеслись к этому заявлению.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что нет признаков того, что оккупанты покидают город, наоборот, туда стягивают дополнительные резервы.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев быть сдержанными, поскольку Россия не делает подарков Украине.

Однако 10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Херсонском направлении ВСУ не оставили врагу другого выхода, кроме как сбежать, поскольку разрушили его логистические пути и нарушили систему управления.

Также за последние два дня появились сообщения об освобождении ВСУ ряда населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Вечером 10 ноября нардеп, секретарь Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Николаевская область полностью освобождена от оккупантов.