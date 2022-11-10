Битва за Херсон не окончена, но заявление РФ об отводе войск — доказательство успеха продуманной кампании ВСУ — ISW 10 ноября, 08:50 Украинские военные вблизи линии фронта в Херсонской области, 9 ноября (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Битва за Херсон еще не окончена, однако заявление России об отводе войск с правого берега Днепра в Херсонской области является показателем успеха украинской операции — методичной кампании ударов по логистике, путям снабжения и военным объектам врага без тотального наземного наступления.

Об этом в своей новой сводке по итогам 9 ноября сообщает Институт изучения войны, детально анализируя приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу генералу Сергею Суровикину об отводе войск с правобережья Херсонской области.

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ISW в связи с этим озвучивает несколько выводов.

Всему российскому контингенту на правобережье Херсонской области потребуется определенное время, чтобы уйти за Днепр, и до сих пор неясно, смогут ли российские силы провести отвод войск относительно упорядоченно — с учетом давления Украины. «Битва за Херсон еще не окончена, но российские войска вступили в новую фазу, отдавая приоритет организованному отводу своих войск через реку и задержанию украинских войск, а не стремясь полностью остановить украинское контрнаступление», — полагают аналитики Института.

По всей видимости, увенчалось успехом начатое с августа контрнаступление ВСУ на херсонском направлении — скоординированная кампания перехвата важнейших целей россиян, направленная на то, чтобы заставить войска РФ отойти за Днепр без необходимости крупных наземных наступлений украинских войск, затратных во всех смыслах. ISW напоминает, что в предыдущие месяцы ВСУ провели «целенаправленную и хорошо организованную кампанию» ударов по районам скопления российских войск, военным объектам и логистическим узлам по всей Херсонской области, чтобы сделать невозможным дальнейшее пребывание сил РФ на западном берегу Днепра. Такие удары включали постоянные атаки мостов через Днепр, удары по узлам снабжения и складам боеприпасов (в т.ч. на восточном берегу Днепра), что снижало возможности российских войск по снабжению группировки на западном берегу. «Украинские силы сочетали эти удары с осторожными и успешными наземными атаками ключевых пунктов, таких как Давыдов Брод. Эта кампания увенчалась успехом», — констатирует ISW. Суровикину и российским обозревателям пришлось признать отсутствие возможностей для снабжения группировки РФ вследствие этой кампании ВСУ, что постепенно истощало ее общую мощь.

Отвод российских войск с западного берега Днепра вряд ли станет ловушкой, предназначенной для того, чтобы заманить украинские войска в кровопролитный бой под Херсоном, как предполагают некоторые украинские и западные источники. Аналитики ISW напоминают о «множестве» более ранних признаков того, что с западного берега выводились оккупационные «администрации», а также экономические мощности и отчасти военные силы. Очевидно, российские чиновники ожидали такого решения об отводе войск и готовились к нему таким образом, что это «несовместимо» с попыткой обмануть и заманить в ловушку украинские войска.

Российское командование, безусловно, попытается замедлить наступление украинских войск, чтобы обеспечить упорядоченный отход своей армии. Некоторые силы РФ могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом Херсоне, однако в ISW считают, что эти боевые действия понадобятся РФ как средством для отвода как можно большего числа российских подразделений максимально упорядоченно.



Российское информационное пространство ожидаемо отреагировало на объявление об отводе войск разной степенью гнева и беспокойства. Часть российских военных блогеров заявили, что вывод войск является «естественным следствием систематических сбоев в российских военных и командных структурах». Многие российские источники также расценили объявленный уход с правобережья Херсонской области как крупное поражение российских войск, поскольку ранее Россия (незаконно) объявила эту территорию своей. С другой стороны, констатирует ISW, многие влиятельные «военкоры» и голоса пропагандистов поддержали Суровикина и назвали решение «необходимым». Эта позиция говорит о том, что российское руководство, скорее всего, извлекло уроки из информационного хаоса после катастрофического ухода армии РФ из Харьковской области в сентябре.

Даже спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выразил поддержку отводу войск и назвал его «величайшим достижением» — из-за якобы желания Суровикина сохранить в целости российские войска. Чеченский главарь Рамзан Кадыров согласился с оценкой Пригожина и заявил, что Суровикин «спас тысячи жизней». Такие заявления Кадырова и Пригожина заметно отличаются от резкой критики, ранее направленной в адрес генерал-полковника Александра Лапина, командующего группировкой российских войск Центр, после массовых потерь россиян на востоке Харьковской и на севере Донецкой областей. ISW констатирует, что Суровикин «постоянно создавал информационное прикрытия для своих решений» и еще 19 октября заявил, что российскому руководству необходимо будет принять «непростые решения» в отношении Херсонской области. «Кремль и высшее российское командование, похоже, вынесли информационные и военные уроки из предыдущих провалов» и, вероятно, используют этот опыт в оправдании нового отвода войск.

Отдельно от темы Херсона ISW анализирует визит секретаря Совета национальной безопасности России Николая Патрушева в Иран, где 9 ноября он встретился в Тегеране с высокопоставленными чиновниками Ирана — вероятно, для обсуждения продажи иранских баллистических ракет России и других форм сотрудничества. ISW напоминает, что визит Патрушева в Тегеран проходит на фоне сообщений о том, что Иран ищет у России помощи в подавлении протестов (хотя неясно, обсуждал ли Патрушев такое сотрудничество). В то время как стремление получить дополнительные иранские высокоточные боеприпасы, скорее всего, связано с необходимостью пополнить истощенные запасы России.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские и украинские источники сообщают о продолжающихся боях вдоль трассы Сватово — Кременная и Белогоровки ( Луганская область);

Луганская область); украинские силы добились территориальных успехов северо-восточнее Херсона и продолжили свою успешную кампанию ударов по тыловым целям россиян;

российские войска продолжают наступательные операции в районе Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой области;

для субъектов Российской Федерации становятся проблемой выплаты мобилизованным, а для российских военных — их обеспечение;

родственники мобилизованных продолжают протестовать против невыплат и плохих условий содержания их родных;

коллаборант Кирилл Стремоусов погиб в автокатастрофе в Херсонской области в день, когда российские войска объявили об уходе с западного берега этого региона;

оккупанты, вероятно, усиливают репрессии и фильтрационные меры на захваченных территориях, опасаясь украинских контрнаступлений после объявления о выводе войск 9 ноября.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW