Россияне на юге оттягивают силы дальше от линии соприкосновения — Гуменюк 10 апреля, 20:59 Наталия Гуменюк (Фото:Скриншот единого телемарафона/Youtube)

Войска РФ на юге Украины отступают от линии соприкосновения на расстояние, недосягаемое для украинских средств поражения.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Радио Донбасс.Реалии.

Гуменюк подчеркнула, что ВСУ стараются держать огневой контроль над транспортными путями таким образом, чтобы оккупанты не могли ими воспользоваться, даже для отступления.

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«Мы отслеживаем их продвижение, пытаемся прекратить их движение, остановить не только колонны подтяжки техники и живой силы на передовую, так и отступления», — сказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас идет «мощный подготовительный этап», на котором ВСУ уничтожают мощности войск РФ: склады, скопления техники, места дислокации личного состава.

«Они, конечно, высчитывают километраж так, чтобы не быть пораженными нашими средствами поражения, но исходя из того, что сезон „хлопка“ в Крыму уже начат, они постепенно осознают, что всюду, где Украина, им не будет покоя», — отметила Гуменюк.

Ранее постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.