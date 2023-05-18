Оправдания Минобороны РФ об отступлении под Бахмутом ошеломили «военкоров», война между Шойгу и Пригожиным набирает обороты — ISW 18 мая, 09:52 Военнослужащий ВСУ проверяет позиции россиян после штурма, 11 мая 2023 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В российском провоенном сообществе возмущены заявлениями российского Минобороны о «занятии более выгодных рубежей» во время отступления в окрестностях Бахмута. Тем временем РФ нарастает внутреннее противостояние Евгения Пригожина с рядом чиновников.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Минобороны России признало продолжение украинских контратак на флангах Бахмутского фронта, в том числе в районе Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (6 км западнее Бахмута). Однако в российском провоенном сообществе эта реакция вызвала недовольство. Так, Евгений Пригожин раскритиковал российское Минобороны за попытки ложно представить отступление войск РФ как якобы «занятие более выгодных рубежей». А один из самых известных российских «военкоров» пожаловался, что российские силы теперь вынуждены реагировать на действия Украины, подразумевая, что российские силы теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер украинских контратак в этом районе. По данным спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, за минувшие сутки силы ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние до 500 метров и продолжают контратаки.

Видео дня

Битва за Бахмут — карта

Инфографика: ISW

Украинские чиновники сообщили, что особенности местности сдерживают наступательные действия ВСУ через Днепр в Херсонской области. Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк признала, что ширина Днепра мешает территориальному продвижению ВСУ в Херсонской области и призвала информационное пространство «забыть» об украинских наступательных действиях на Херсонском направлении. 14 мая полковник СБУ Роман Костенко заявил, что украинские войска оттеснили россиян от островов возле Херсона и отметил, что на этих островах плохой рельеф, нет окопов, возможности для укрытия ограничены, а земля всегда влажная.

ISW обратил внимание на сообщение о том, что Москва обвиняет в государственной измене троих ученых-разработчиков гиперзвуковых ракет. Сотрудники Института теоретической и прикладной математики Сибирского отдела Российской академии наук 15 мая опубликовали открытое письмо в защиту трех своих ученых — Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева — которых в течение последнего года российские власти арестовали по подозрению в «государственной измене». Звегинцев был арестован лишь недавно. В открытом письме российские ученые отмечают, что эти аресты удерживают молодое поколение от научной карьеры, что снижает качество научных исследований. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает об открытом письме, а также, что в дело вовлечены российские спецслужбы.

Кроме того, РФ усилила репрессии в российских вузах. 17 мая российская служба BBC со ссылкой на анонимных собеседников сообщила, что Генпрокуратура РФ и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провели внеплановую проверку в Европейском университете в Санкт-Петербурге — якобы «в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом». По данным BBC, следователи исследовали темы диссертаций и личные дела студентов и аспирантов, а также публикации и курсы преподавателей, по крайней мере, четырех факультетов: антропологии, истории, социологии и политологии. Расследование коснулось нескольких десятков преподавателей и сотен студентов. BBC напомнила, что российские власти проводили подобные проверки в трех других московских университетах с 2021 года. Один из собеседников также подтвердил, что российские власти регулярно проводят эти проверки, в результате чего меняют учебные программы факультетов. Как считают аналитики ISW, таким образом власти России «продолжают расправляться с внутренним антивоенным инакомыслием, пытаясь усилить внутренние репрессии и подготовить российское общество к длительной войне».

Российские силовики, вероятно, пытаются донести Евгению Пригожину требование отказаться от политических амбиций в России. Так ISW комментирует ответ Пригожина на просьбу российских журналистов прокомментировать обвинения в политических амбициях, звучащих в его адрес в Телеграм-каналах, связанных с Кремлем и Министерством обороны. Пригожин признал, что «недавно» общался с неназванным высокопоставленным российским чиновником, который обвинил его в действиях в собственных интересах. Пригожин подчеркнул, что это не был лично Путин, но косвенно намекнул, что такие претензии к нему распространены в «Администрации президента РФ», отметив также, что посты в Телеграме отражают коллективное мнение чиновничьего сообщества в РФ.

Также в ISW отмечают, что российские власти, вероятно, пытаются помешать сотрудничеству Пригожина с другими чиновниками. Так, в одном из Телеграм-пабликов утверждается, что Пригожин теряет связь с главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным и поссорился с первым заместителем главы администрации Путина Сергеем Кириенко, который поначалу поддерживал его инициативы. Володин, как сообщается, прекратил «проталкивать» планы Вагнера во избежание конфликта с министром обороны России Сергеем Шойгу. Кроме того, член Российской коммунистической партии Виктор Соболев сначала поддержал законопроект в интересах ЧВК Вагнера, но уже 15 мая осудил силы Пригожина как «незаконное вооруженное формирование». Этот же Телеграм-канал утверждает, что Шойгу якобы безуспешно пытается убедить Путина отстранить Пригожина.

Однако принудить Пригожина к повиновению российским силовикам, похоже, пока не удается, констатируют в ISW. Пригожин в ответ обвинил российских «бюрократов» в попытке получить больше полномочий. Кроме того, Пригожин недавно акцентировал свое сотрудничество с генерал-полковником Михаилом Мизинцевым, бывшим заместителем министра обороны России, который теперь стал заместителем командующего в ЧВК Вагнера. Вполне возможно, что Пригожин пытается продвигать Мизинцева как замену Шойгу, предполагают аналитики Института. «Пригожин, вероятно, отдает себе отчет, что Путин не совсем уверен в способности Шойгу выиграть войну, и может надеяться, что решающая победа в Бахмуте даст ему рычаг, чтобы заменить Шойгу лицами, связанными с ЧВК Вагнера. И Пригожин, и Шойгу, вероятно, воспринимают эту вражду как экзистенциальный вопрос [для них обоих]», — констатируют в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Российские власти, вероятно, принудительно интегрируют в РПЦ епархии Православной церкви Украины ( ПЦУ) на оккупированной Запорожской области в рамках более широкой кампании религиозных преследований в оккупированной Украине.



ПЦУ) на оккупированной Запорожской области в рамках более широкой кампании религиозных преследований в оккупированной Украине. Российские войска совершили ограниченные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.

Войска РФ продолжают наращивать медленные завоевания в Бахмуте и проводят ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

Оккупанты продолжают обстреливать западный ( правый) берег Херсонской области и острова в дельте Днепра, опасаясь возможных украинских контрнаступлений.

правый) берег Херсонской области и острова в дельте Днепра, опасаясь возможных украинских контрнаступлений. Кремль продолжает усилия по скрытой мобилизации, вербуя « добровольческие» батальоны в регионах и уголовных преступников.

добровольческие» батальоны в регионах и уголовных преступников. Госдума России 16 мая приняла поправки к закону о военном положении, разрешающие принудительное перемещение граждан с территорий, где действует военное положение, на другие территории, где нет такого режима.

Российские ультранационалисты активно обсуждают судьбу независимости Беларуси в случае тяжелой болезни или смерти президента Александра Лукашенко.