Бои на границе двух регионов. ВСУ заставили оккупантов отступить в Запорожской и Донецкой области 28 мая, 09:22 Цей матеріал також доступний українською Украинский танк в Донецкой области, иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Силы обороны Украины нанесли значительные потери российской армии и заставили ее отступить в районах населенных пунктов Новополь (Донецкая область) и Новодаровка (Запорожская область). Они находятся на границе двух областей.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом сообщает в утренней сводке 28 мая Генеральный штаб ВСУ.



«На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Червоное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского. В результате действий Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка», — говорится в сообщении.

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На Южнобугском направлении оккупанты концентрируют основные усилия на удержании занятых рубежей и фортификационном оборудовании позиций третьего рубежа обороны. В результате наступательных действий подразделений украинских войск враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах. Боевые действия продолжаются.

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