Бои на границе двух регионов. ВСУ заставили оккупантов отступить в районах двух населенных пунктов Запорожской и Донецкой областей

28 мая, 09:22
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Украинский танк в Донецкой области, иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинский танк в Донецкой области, иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Силы обороны Украины нанесли значительные потери российской армии и заставили ее отступить в районах населенных пунктов Новополье (Донецкая область) и Новодаровка (Запорожская область). Они находятся на границе двух областей.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом сообщает в утренней сводке 28 мая Генеральный штаб ВСУ.

«На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского. В результате действий Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка», — говорится в сообщении.

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На Южнобужском направлении оккупанты концентрируют основные усилия на удержании занятых рубежей и фортификационном оборудовании позиций третьего рубежа обороны. В результате наступательных действий подразделений наших войск враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах. Боевые действия продолжаются.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Донецкая область Запорожская область Война России против Украины

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