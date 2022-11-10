Генштаб отреагировал на заявления РФ об отступлении из Херсона 10 ноября, 12:00 Генштаб не подтверждает и не опровергает заявления РФ об отступлении из Херсона (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Генштабе пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть российские заявления об отступлении оккупационных сил из Херсона.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«На данное время мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану. Ожидайте официальных сообщений Генерального штаба о ведении боевых действий ВСУ», — сказал он.

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Громов подчеркнул, что за каждым «жестом доброй воли» со стороны оккупантов стоят колоссальные усилия украинских военных.

По его словам, вероятный выход из Херсона — это результат украинских активных действий.

«Непосредственно на Херсонском направлении силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения противника, нарушили его систему управления войсками, тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству», — добавил Громов.

Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.

По данным ОК Юг, заявления Шойгу об отступлении российских оккупантов из Херсона могут оказаться «постановочным шоу».