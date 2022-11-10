Генштаб отреагировал на заявления РФ об отступлении из Херсона

10 ноября, 12:00
Поделиться:
Генштаб не подтверждает и не опровергает заявления РФ об отступлении из Херсона (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Генштаб не подтверждает и не опровергает заявления РФ об отступлении из Херсона (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Генштабе пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть российские заявления об отступлении оккупационных сил из Херсона.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«На данное время мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану. Ожидайте официальных сообщений Генерального штаба о ведении боевых действий ВСУ», — сказал он.

Видео дня

Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Обстановка под Херсоном. Что происходит

Громов подчеркнул, что за каждым «жестом доброй воли» со стороны оккупантов стоят колоссальные усилия украинских военных.

По его словам, вероятный выход из Херсона — это результат украинских активных действий.

«Непосредственно на Херсонском направлении силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения противника, нарушили его систему управления войсками, тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству», — добавил Громов.

Читайте также:
Тактика лягушачьих прыжков. Как ВСУ продвигаются в Херсонской области и готовят деоккупацию Крыма — военный эксперт

Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.

По данным ОК Юг, заявления Шойгу об отступлении российских оккупантов из Херсона могут оказаться «постановочным шоу».

https://www.youtube.com/watch?v=bn_nzKIHvJA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Херсон Херсонская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X