Бегущие из Херсона оккупанты решили забрать с собой памятники Ушакову и Суворову — соцсети

24 октября, 11:15
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Российские оккупанты не брезгуют даже разграблением церквей и музеев (Фото:Коллаж НВ)

Российские оккупанты не брезгуют даже разграблением церквей и музеев (Фото:Коллаж НВ)

Российские оккупанты, готовящиеся к бегству из Херсона в связи с контрнаступлением украинской армии, занимаются откровенным мародерством.

Войска РФ вывозят из города не только продовольствие и имущество местных жителей, но и разнообразные исторические и культурные ценности, вплоть до икон и различных музейных экспонатов.

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При этом, как сообщают в соцсетях, чуть ли не в первую очередь оккупанты решили забрать с собой символы российского империализма — памятники адмиралу Федору Ушакову и полководцу Александру Суворову.

https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1584307220564439040

И хотя ценность данных монументов для украинцев довольно сомнительна, разграбление Херсона наверняка станет для РФ еще одной постыдной страницей в ее истории, за которую кремлевскому режиму в итоге все же придется понести ответственность.

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После уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр группировка ВС РФ, находящаяся в этом регионе, оказалась в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.

https://www.youtube.com/embed/FHra0WCLgt0

В связи с этим россияне решили начать постепенную переброску своих подразделений и техники на левый берег, чтобы не потерять их в результате освобождения Херсона украинскими войсками.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Памятники Мародерство Херсон Александр Суворов Война России против Украины

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