Бегущие из Херсона оккупанты решили забрать с собой памятники Ушакову и Суворову — соцсети
Российские оккупанты не брезгуют даже разграблением церквей и музеев (Фото:Коллаж НВ)
Российские оккупанты, готовящиеся к бегству из Херсона в связи с контрнаступлением украинской армии, занимаются откровенным мародерством.
Войска РФ вывозят из города не только продовольствие и имущество местных жителей, но и разнообразные исторические и культурные ценности, вплоть до икон и различных музейных экспонатов.
При этом, как сообщают в соцсетях, чуть ли не в первую очередь оккупанты решили забрать с собой символы российского империализма — памятники адмиралу Федору Ушакову и полководцу Александру Суворову.
И хотя ценность данных монументов для украинцев довольно сомнительна, разграбление Херсона наверняка станет для РФ еще одной постыдной страницей в ее истории, за которую кремлевскому режиму в итоге все же придется понести ответственность.
После уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр группировка ВС РФ, находящаяся в этом регионе, оказалась в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.
В связи с этим россияне решили начать постепенную переброску своих подразделений и техники на левый берег, чтобы не потерять их в результате освобождения Херсона украинскими войсками.