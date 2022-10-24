Бегущие из Херсона оккупанты решили забрать с собой памятники Ушакову и Суворову — соцсети 24 октября, 11:15 Российские оккупанты не брезгуют даже разграблением церквей и музеев (Фото:Коллаж НВ)

Российские оккупанты, готовящиеся к бегству из Херсона в связи с контрнаступлением украинской армии, занимаются откровенным мародерством.

Войска РФ вывозят из города не только продовольствие и имущество местных жителей, но и разнообразные исторические и культурные ценности, вплоть до икон и различных музейных экспонатов.

Видео дня

При этом, как сообщают в соцсетях, чуть ли не в первую очередь оккупанты решили забрать с собой символы российского империализма — памятники адмиралу Федору Ушакову и полководцу Александру Суворову.

И хотя ценность данных монументов для украинцев довольно сомнительна, разграбление Херсона наверняка станет для РФ еще одной постыдной страницей в ее истории, за которую кремлевскому режиму в итоге все же придется понести ответственность.

Читайте также: Оккупанты вывозят в Крым детей из Олешковского интерната

После уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр группировка ВС РФ, находящаяся в этом регионе, оказалась в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим россияне решили начать постепенную переброску своих подразделений и техники на левый берег, чтобы не потерять их в результате освобождения Херсона украинскими войсками.