Львовский городской совет отверг обвинения в злоупотреблениях при восстановлении домов после российской атаки

Львовский горсовет в пятницу, 25 июля, отверг обвинения в злоупотреблении при закупке окон в рамках восстановления домов на улице Стрыйской после российской атаки. Об этом сообщили на сайте городского совета.

«Львовский городской совет с уважением относится к работе правоохранительных органов и будет максимально способствовать объективному расследованию. Все соответствующие документы и объяснения будут предоставлены. Важно помнить, что вручение подозрения — это не приговор, а часть юридической процедуры, которая позволяет установить все обстоятельства», — сказано в сообщении.

Также там отметили, что для восстановления домов на улице Стрыйской использовали не обычные металлопластиковые окна, поскольку эти здания — наследие ЮНЕСКО. В городском совете заверили, что смета работ была согласована в установленном порядке и прошла государственную экспертизу, как это предусмотрено законодательством.

«Закупка и установка окон для исторического здания в зоне ЮНЕСКО — это сложная и дорогостоящая процедура, которая осуществляется по индивидуальному заказу под каждое окно. Она невозможна без согласования с консультативным историко-архитектурным советом», — говорится в сообщении.

В горсовете объяснили, что общая стоимость восстановления и восстановления домов после прилета на Стрыйской составляет 147 миллионов гривен. Сейчас следствие проверяет, была ли обоснованной стоимость материалов и услуг на сумму 1 миллион 200 тысяч грн. В ведомстве утверждают, что именно осенью 2023 года произошел резкий скачок стоимости большинства строительных материалов.

Ранее источники NV в правоохранительных органах сообщили, что СБУ проводит обыски во Львовском горсовете, связанные с растратой бюджетных средств. Источники утверждали, что под подозрением находятся: директор ЛКП Ремстрой Олег Полищук, экс-и.о. председателя Франковского РА Оксана Струмеляк и руководительница Галицкого РА Галина Гладик.

После этого мэр Львова Андрей Садовый опроверг информацию об обысках в административных зданиях городского совета. В то же время Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении двум руководителям районных администраций Львова за растрату 1,7 млн грн бюджетных средств при ликвидации ракетного удара по городу.