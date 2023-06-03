Отставка Александра Ткаченко. Кабмин дал ответ на петицию об увольнении главы Минкульта 3 июня, 19:50 Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (Фото:oleksandr.tkachenko.ua / Facebook)

Кабинет министров ответил отказом на петицию с просьбой снять с должности министра культуры Александра Ткаченко. Решение объяснили тем, что петиция не набрала необходимое количество голосов и оформлена вопреки требованиям. Впоследствии в Кабмине написали, что произошла ошибка.

Об этом сообщил автор петиции Юрий Шиян, который получил письмо с отказом, но привел количество голосов, превышающее необходимые 25 тысяч.

Позже Кабмин заявил, что сообщение автора является «следствием логической ошибки в старой системе петиций», и заверили, что сбор подписей продолжается.

Видео дня

«Эта ошибка никак не влияет на дальнейшую обработку петиции», — ответили в Кабмине.



Петицию об отставке Александра Ткаченко зарегистрировали на сайте Кабмина 7 марта. В ней просят уволить Ткаченко в связи со «стагнацией в культурной сфере», «несоблюдением слова» и «публичным осквернением памяти погибших Героев Украины».

2 июня петиция набрала необходимое количество голосов.