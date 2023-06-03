Отставка Александра Ткаченко. Кабмин дал ответ на петицию об увольнении главы Минкульта

3 июня, 19:50
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (Фото:oleksandr.tkachenko.ua / Facebook)

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (Фото:oleksandr.tkachenko.ua / Facebook)

Кабинет министров ответил отказом на петицию с просьбой снять с должности министра культуры Александра Ткаченко. Решение объяснили тем, что петиция не набрала необходимое количество голосов и оформлена вопреки требованиям. Впоследствии в Кабмине написали, что произошла ошибка.

Об этом сообщил автор петиции Юрий Шиян, который получил письмо с отказом, но привел количество голосов, превышающее необходимые 25 тысяч.

https://twitter.com/UBN_channel/status/1664912977340903426?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1664912977340903426%7Ctwgr%5E296fa3600d4d22156b4fbc332a341890f4845f39%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F496165-urad-vidmovivsa-rozgladati-zvilnenna-tkacenka-z-posadi-golovi-minkultu-avtori-peticii%2F

Позже Кабмин заявил, что сообщение автора является «следствием логической ошибки в старой системе петиций», и заверили, что сбор подписей продолжается.

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«Эта ошибка никак не влияет на дальнейшую обработку петиции», — ответили в Кабмине.

Петицию об отставке Александра Ткаченко зарегистрировали на сайте Кабмина 7 марта. В ней просят уволить Ткаченко в связи со «стагнацией в культурной сфере», «несоблюдением слова» и «публичным осквернением памяти погибших Героев Украины».

2 июня петиция набрала необходимое количество голосов.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Александр Ткаченко Минкульт Отставка Петиция

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