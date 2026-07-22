Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» и обнародованного в среду, 22 июля.

Против увольнения Сырского выступили лишь 15%. Еще 19% ответили, что относятся к этому вопросу безразлично, а 11% респондентов выбрали вариант «затрудняюсь ответить».

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Опрос был завершен еще до появления информации об отставке Сырского.

72% украинцев выступили против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Лишь 5% поддержали отставку. Еще 17% ответили, что им безразлично, а 6% выбрали вариант «затрудняюсь ответить».

Опрос проводился 20−21 июля 2026 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютерной системы). Было опрошено 1000 совершеннолетних респондентов, отобранных с помощью случайной выборки номеров мобильных телефонов.

В исследовании приняли участие жители всех регионов Украины в возрасте от 18 лет, за исключением временно оккупированных территорий и районов, где на момент проведения опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Полученные результаты были взвешены в соответствии с актуальными данными Государственной службы статистики Украины.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Максимальная погрешность не превышает 3,1% при доверительной вероятности 0,95.

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Сырский покидает должность, а новым главнокомандующим станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

22 июля Сырский заявил, что покидает пост главнокомандующего ВСУ, и сказал, что в каком бы статусе он ни находился, будет служить Украине до победы.