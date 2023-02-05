«РФ реализует уже четвертую стратегию». Как должна улучшиться украинская оборона и что изменит отставка Резникова — интервью NV с Бутусовым 5 февраля, 13:40 Эксклюзив NV Юрий Бутусов в Бахмуте в начале января 2022 года (Фото:t.me/ButusovPlus)

Россия меняет уже четвертую стратегию по полномасштабному вторжению 24 февраля, считает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Пока, говорит он, это стратегия пехотной войны.

Украинская оборона, по его мнению, должна совершенствоваться. Если в феврале и марте 2022 года тактика «продержитесь до вечера» всех объединяла, то сейчас ее время прошло, убежден журналист.

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Что должно измениться и почему отстранение министра обороны Алексея Резникова на фоне коррупционных скандалов — это логический шаг, рассказал Бутусов в интервью Radio NV.

— Как вы можете охарактеризовать ситуацию на востоке? Когда россияне начали снова штурмовать Угледар, вы писали, что это сверхважное направление. Что именно сейчас там происходит?

— Сейчас по всему фронту российские войска проводят такое ползучее позиционное наступление и готовятся к усилению этого наступления. Потому обстановка повсюду, на всех участках достаточно напряженная. Идут очень тяжелые бои.

Сейчас в районе Угледара продвижение противника остановлено. Противник перегруппировывается, наносит активное огневое поражение, пытается продвинуться, сблизиться с нашими позициями и совершить маневр на охват Угледара, чтобы не втянуться полностью в городскую застройку, обойти Угледар с фланга. Но эти попытки, которые враг уже не одну неделю делает, наши войска отбивают. Идут ожесточенные бои.

— В вашей аналитике увидел, что тактика такова: нанести нашим опытнейшим подразделениям как можно больше потерь. Есть ли нам что противопоставить этим «мясным» атакам? Есть ли решение? Видите ли вы его?

— Решение всегда есть. Врага останавливают только большие потери. Российская кадровая армия утратила боеспособность и возможность наступать еще в июле 2022 года. Но, конечно, людей нужно менять, людям нужно давать усиление.

Требуются комплексные меры. Нам нужны меры, которые позволяли бы максимально беречь жизнь людей в первой линии. Потому что атаки противника сводятся к поражению именно позиций на первой линии. То есть речь идет об инженерном обеспечении, о том, что нам нужно гораздо больше усилить инженерное оборудование, защиту, поставку строительных материалов, инженерной техники, которая обустраивала бы значительное количество защищенных позиций, чтобы наши войска были надежно защищены на передовой.

Нам нужны надежные тыловые рубежи, где могут проходить ротации, разворачиваться резервы и располагаться подразделения поддержки.

Нам, конечно, нужно улучшение организации комплектования. На фронте не нужны люди, которые не подготовлены. Должен быть определенный стандарт подготовки, должно быть обеспечено качество. На фронте нужны только опытные люди.

Для того чтобы проводить ротацию, чтобы на лучших, опытных воинов не было дополнительной нагрузки, которую людей перегружает, заставляет их необоснованно рисковать.

И, конечно, требуются изменения в организационно-штатной структуре. Нам нужно срочно ввести в структуру всех подразделений Вооруженных сил подразделения операторов дронов. Командиры должны смотреть за полем боя исключительно из дрона. Они должны из дрона видеть обстановку, действия своих войск и управлять своими войсками из дронов. И вести боевые действия с противником тоже глазами из дрона.

Для этого нужны штатные должности пока отсутствующих операторов. Это большой недостаток нашей армии, который нужно менять и очень быстро.

— У вас есть вопросы и относительно того, как согласовываются разные наши подразделения. И, если я правильно понял, ситуация, которая произошла в Соледаре, тоже частично связана со слаженностью. Могли бы вы объяснить?

— Причины, почему мы потеряли Соледар, комплексные. Далеко не все, конечно, мы будем проговаривать.

Слаженность прежде всего должна заключаться в том, что на фронте нужны боеспособные войска. И задачи, которые этим войскам ставятся, должны исходить из их возможностей. Если просто на карте рисовать рубежи, куда должны плохо подготовленные люди выйти, то результат не будет, к сожалению, эффективным.

Нам нужно понимать, что современная война — это война скорости, вовремя принятых решений. И если у нас где-то слабая обстановка, мы должны объективно быстро об этом сами себе честно признаваться и заранее готовиться к развитию событий — особенно к негативному развитию событий. Чтобы не было потом пожара, а в последний момент кого-то куда-то отправляют.

Угроза обострения обстановки в Соледаре была известна с самого начала. С середины декабря было ясно, что там назревает острый кризис. Но вместо своевременного реагирования, к сожалению, у нас были ожидания какого-то чуда, не было вовремя принятых решений. Резервы пошли уже в последний момент, когда, честно говоря, оборона уже была прорвана.

Конечно, в таких условиях о какой-то слаженности речь не идет. Идет тушение пожара, подразделения подходят друг за другом, не успевая установить связь, взаимодействие, подготовить позиции. Конечно, ни к чему хорошему на войне такие поспешные, не запланированные действия не приводят.

— Это ожидание чуда с чем вы связываете?

— Это происходит от восприятия нашим военно-политическим руководством в целом обстановки на войне.

С 24 февраля наше высшее руководство живет стратегией одного дня. На нас напал враг, намного превосходящий нас по численности, по боевой технике, по всем показателям. И в этот момент вынужденно (поскольку плановой подготовки к войне не было) была принята такая доктрина, скажем так, однажды — продержаться до вечера.

И до сих пор у нас основной приказ: держитесь. В феврале и марте 2022 года в этом «держитесь» была своя логика. Ничего не было, люди шли в бой после получения оружия. И все понимали, что сейчас мы спасаем страну, и продержаться до вечера — это идея, которая объединяла всех.

Но сейчас эта стратегия неэффективна. Стратегия одного дня, стратегия «продержитесь до вечера» не работает в длительной войне на истощение против врага, приступившего к массовой мобилизации. И мы воюем теперь с массово мобилизованной армией и врагом.

Надо понимать то, о чем я говорил много раз с марта: эта война на годы. И нужно готовиться к тому, чтобы не держаться до вечера, а четко понимать, что мы делаем сегодня вечером, через месяц, через год, какую армию мы строим, каким образом мы используем человеческий ресурс, каким образом восстанавливаем потери, обеспечиваем ротации, и особенно — каким образом мы обеспечиваем качество.

Наше преимущество перед Россией может быть исключительно качественным, исключительно интеллектуальным. Количество людей в России больше, вооружения больше. Наше преимущество — качество.

Как мы используем качество? Мы не можем действовать зеркально с россиянами. Мы должны действовать асимметрично, во всех компонентах более качественно. Это должно быть основой нашего оборонного планирования для того, чтобы победить в войне.

А время «держитесь до вечера» уже прошел. Война поменялась. И вот это осознание нужно изменить и у наших руководителей.

— Как изменился характер войны? То, что было в октябре, совсем другое, чем то, что сейчас в феврале?

— Некоторые вещи совпадают, некоторые изменились, конечно.

Если посмотреть на изменения российской стратегии, очевидно, что в феврале-марте Россия сделала ставку на блицкриг — широкомасштабные маневренные действия бронетанковых войск на большую глубину.

Начиная с апреля стратегия изменилась. С апреля по июль была стратегия артиллерийского пришествия. Если изначально Россия пыталась этим блицкригом сорвать украинскую мобилизацию и сделать невозможным организованное сопротивление, то начиная с апреля и до июля это артиллерийское наступление преследовало цель уничтожить боеспособность украинской армии и захватить большие районы из-за подавления огнем.

Но российскую армию подорвал кризис боеспособности, ибо многие месяцы одни и те же кадровые силы вели боевые действия и переистощались, понесли значительные потери и оказались непригодными для дальнейших активных действий.

После поражений Россия перешла к стратегической обороне в сентябре, октябре, ноябре. И начиная с ноября, когда Россия начала массовую мобилизацию, на фронт пошло усиление мобилизованных.

Сейчас Россия реализует четвертую стратегию — это стратегия пехотной войны, то есть ползучего пехотного наступления. Они изучили нашу стратегию, поняли после многих поражений, что у нас главный род войск — пехота. И теперь российское командование пытается противопоставить нашей пехоте свою, то есть выбить наш ключевой козырь.

Для этого они создают численное преимущество, прежде всего, и усиливают пехоту средствами, высокоточным оружием, авиация его поддерживает. Сосредотачивается большое количество боеприпасов и средств разведки.

Враг изменяет тактику применения войск для того, чтобы в этой пехотной войне получать преимущество на многих участках фронта. Вот этот четвертый этап ползучего пехотного наступления сейчас и происходит на войне.

— Хочу с вами обсудить коррупционные скандалы в Минобороны. Мы видим, как эти факты коррупции переходят в форму истерики. И мы начинаем видеть нарративы, которые разгоняют и россияне: давайте не воевать, пусть нас россияне уже умертвят. Это точно не тот результат, которого мы все хотим добиться. Как вы оцениваете этот информационный фон, который у нас есть последние две недели?

— Я считаю, что это нормальная ситуация во время войны, потому что мы видим, что в Министерстве обороны произошли массовые задержания, большое количество коррупционных скандалов. Это произошло, начиная фактически с 1 февраля: как по команде эти задержания последовали.

Связывать это нужно не с расследованиями, а, скорее, с влиянием внешних факторов, прежде всего с созданием Генеральной инспекции США в Украине, направленной на усиление контроля над расходами и качеством управленческих решений украинской власти. То есть это то самое внешнее управление, о котором много говорили. Можно сказать, что сейчас мы его видим.

После этого исторического решения — создание Генеральной инспекции — украинские власти решили показать, что они в борьбе с коррупцией не стоят в стороне, а тоже что-то делают. И пошли сразу с 1 февраля задержания.

В настоящее время задержаны и предъявлены подозрения, согласно новостям от ДБР, СБУ и Национальной полиции, как минимум шесть должностных лиц Министерства обороны. Может быть, это еще и неполные данные. По разным направлениям.

Нужно ли бороться со злоупотреблениями и коррупцией во время войны? Это ключевое. Ибо какое может быть доверие на фронте, если есть ложь в тылу?

Проблема только в одном: что наша власть, как всегда, проводит страусиную информационную политику, и вместо того, чтобы честно и откровенно вести диалог с людьми, сообщать с самого начала о проблемах, разъяснять людям происходящую позицию, зачем, какие изменения будут, у нас все разъяснения идут исключительно от пресс-служб правоохранительных органов.

Министр обороны Резников сначала сказал, что это нужно к журналистам СБУ прислать, но когда СБУ разобралась, то пришла в Министерство обороны и проводит там расследование. Почему-то министр Резников уже перестал активно это комментировать.

Поэтому я надеюсь, что в целом власти, прежде всего, верховный главнокомандующий должны вести разъяснительную работу. Для этого как раз и нужно выходить в эфир. Тогда будет меньше комментариев и больше логики у общества.

— Сейчас очень вероятно то, что может быть изменен Алексей Резников. Он может возглавить Министерство юстиции. Но его уже знают на Западе, он вел переговоры по поставкам военной помощи Украине. Устранение Резникова будет хорошим или плохим признаком?

— Алексей Резников не имел до момента назначения перед самой войной никакого понимания, что такое Министерство обороны. Сам об этом откровенно говорил. Он, как мы видим, за год войны не понимает даже значение дронов для армии, даже не сформировал свою позицию.

То, что он ведет активную военно-дипломатическую работу, очень хорошо. Но министр обороны — это гораздо большая ответственность, гораздо больше круга задач. И это человек, который не просто ездит за границу, а здесь, в Украине, отвечает за организацию сопротивления и за формирование оборонной политики, за оборонное планирование, за анализ происходящего. Всем этим министр не занимается. Он дипломатическая фигура.

Если ему нравится просто ездить за границу, общаться это очень хорошо. Такой человек тоже нужен в государстве. Но эту работу может выполнять большое количество публичных лиц, дипломатов, политиков. Любого человека от Украины, если он имеет полномочия от правительства, будут приглашать и в Рамштайн, и куда угодно. При этом нет никакой проблемы.

Основная проблема в том, что министр Резников не понял, что его основная задача именно в Украине — вопрос обеспечения армии. Ему нужно было общаться с солдатами и быть на фронте чаще, чем он ездит за границу и общается с иностранными дипломатами и военными. Это хорошо, это нужно, но он должен быть на фронте и мыслить так, как мыслят на войне, а не опрокидывать ответственность. Тогда был бы порядок.

Поэтому его отстранение — абсолютно логичный шаг после этого ряда коррупционных уголовных дел, которые сейчас возбуждены правоохранителями. Это нормальная европейская практика. И я думаю, что нас никто не поймет, если он останется после такого ряда скандалов и злоупотреблений в должности.

— Вы не видите в этой дестабилизации ситуации?

— Я считаю, что это только улучшить ситуацию может.

— Какие тезисы и предостережения вы бы выделили из того, что рассказывают украинские военные?

— Понимание нужно, что главное оружие в войне – это люди. Это основной ресурс, который есть у государства, это уникальный ресурс. У нас очень много министр обороны, президент говорят о западном оружии, о его важности. Это очень хорошо. Но оружие может работать, если есть кому с ним работать. Качество расчетов, экипажей, качество применения — это основное на войне.

Оружие нам когда-нибудь пришлют, а людей по ленд-лизу нам не пришлют. И я бы хотел, чтобы кроме того, что иногда идут просто политические лозунги «давайте беречь людей», политики и ответственные руководители начали системно что-то делать для того, чтобы беречь людей.

Беречь — не значит их прятать в какой-нибудь подвал. Беречь солдат на войне — это значит качественно готовить и управлять солдатами. Это главное. И когда есть такая ответственность и такое осознание, тогда мы идем по пути победы. Качество применения людей – это основное, о чем на войне все говорят.