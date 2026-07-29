«Три фактора». Почему затухают акции протеста против отставки Федорова — объясняет политолог
Протест против решения президента Зеленского заменить Федорова на посту министра обороны (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
О трех причинах, по которым сходят на нет протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны, в эфире Radio NV рассказал политолог, эксперт исследовательской компании Социополис Ярослав Макитра.
Ярослав Макитра
В том виде и с теми требованиями, которые сейчас характерны для акций протеста, их действительно можно считать затухающими — такими, которые, в принципе, могут сойти на нет.