«Три фактора». Почему затухают акции протеста против отставки Федорова — объясняет политолог

29 июля, 16:37
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Протест против решения президента Зеленского заменить Федорова на посту министра обороны (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Протест против решения президента Зеленского заменить Федорова на посту министра обороны (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Автор: Богдан Машай

О трех причинах, по которым сходят на нет протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны, в эфире Radio NV рассказал политолог, эксперт исследовательской компании Социополис Ярослав Макитра.

Ярослав Макитра

Ярослав Макитра

Политолог, эксперт исследовательской компании «Социополис»

В том виде и с теми требованиями, которые сейчас характерны для акций протеста, их действительно можно считать затухающими — такими, которые, в принципе, могут сойти на нет.

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Теги:   Михаил Федоров Протесты Radio NV

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