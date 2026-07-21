Резерв+ не продлевает отсрочку, а лишь показывает актуальную информацию из госреестра, напомнили в Минобороны (Фото: АрмияInform)

В Министерстве обороны Украины сообщили, что началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации и более 90% этих отсрочек будут продлены автоматически — для этого не нужно будет ничего делать.

«Для граждан это означает понятный и прозрачный процесс без повторных заявлений и лишних обращений. В то же время, автоматизация уменьшает нагрузку на государственные учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

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В Минобороны объяснили, что автоматическое продление отсрочки произойдет, если ее основание остается в силе и подтверждается в государственных реестрах.

Ведомство отметило, что отсрочку продлевают до истечения срока проведения мобилизации, определенного Указом президента Украины, но не дольше, чем сохраняется законное основание для отсрочки.

Автоматическое продление отсрочки сработает независимо от того, была ли она оформлена через Резерв+ или через ЦНАП, а само приложение Резерв+ не продолжает отсрочку, а лишь показывает актуальную информацию из госреестра, напомнили в Минобороны.

Кому могут продлить отсрочку автоматически

Данные в государственных реестрах автоматически проверяются для продления отсрочки для 22 категорий военнообязанных:

1. Люди с инвалидностью.

2. Временно непригодные для военной службы.

3. Родители троих и более детей.

4. Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

5. Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

6. Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности.

7. Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

8. Люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи.

9. Опекуны человека, признанного недееспособным.

10. Люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы.

11. Люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью III группы.

12. Люди, имеющие отца, мать или одного из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы.

13. Люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью.

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14. Жены и мужья военнослужащих, имеющих ребенка.

15. Студенты и аспиранты.

16. Работники заведений высшего и профессионального образования.

17. Учителя заведений общего среднего образования.

18. Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.

19. Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

20. Люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

21. Военнослужащие, освобожденные из плена.

22. Люди, заключившие контракт на один год на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.

Как происходит автоматическое продление отсрочки от мобилизации

Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, чтобы выяснить, сохраняется ли основание для отсрочки. Если все хорошо и в государственных реестрах достаточно актуальной информации, срок отсрочки обновится.

Пользователи Резерв+ получат уведомление, а актуальную дату можно будет увидеть в расширенных данных электронного военно-учетного документа.

Также в документе может быть указана не конкретная дата, а формулировка «до завершения мобилизации», то есть до конца текущего срока мобилизации. Если мобилизацию снова продолжат и основание для отсрочки останется в силе, ее срок обновится автоматически.

Почему отсрочка может не продлиться автоматически

В Минобороны отметили, что иногда государственные реестры не содержат всей информации, необходимой для подтверждения основания, которое дает право на отсрочку. Это не значит, что человек потерял право на отсрочку: чаще всего достаточно обновить данные в государственных реестрах.

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Это, в частности, может касаться

людей, имеющих отца или мать с инвалидностью I или II группы;

людей, ухаживающих за тяжелобольным членом семьи;

родителей троих и более детей;

родителей ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Чтобы отсрочка продлилась автоматически, важно, чтобы данные в государственных реестрах были актуальными и внесенными без ошибок:

сведения о семье должны быть правильно внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

в актовом записи о рождении должен быть указан налоговый номер отца или матери с инвалидностью;

актуальные сведения об инвалидности должны находиться в реестрах Пенсионного фонда Украины или Единой информационной системе социальной сферы;

ФИО, дата рождения и налоговый номер должны быть указаны правильно;

для родителей троих и более детей не должно быть задолженности по уплате алиментов или она не должна превышать суммы выплат за три месяца.

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Если автоматическое продление не произошло, необходимо подать документы в любой ЦНАП Заявления на оформление или продление отсрочки в ТЦК и СП больше не подают.

Какие отсрочки можно оформить онлайн в «Резерв+»

Автоматическое продление и оформление новой отсрочки онлайн — это разные услуги. Оформить отсрочку через Резерв+ на данный момент могут 11 категорий граждан:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к военной службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

люди, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;

жены и мужья военнослужащих, у которых есть ребенок;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

сотрудники заведений высшего и профессионального образования.